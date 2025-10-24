Attention, ces tutos YouTube cachent de dangereux malwares : voici comment éviter les pièges

Des chercheurs en cybersécurité mettent en garde contre une vaste opération d’arnaques sur YouTube : YouTube Ghost Network. Ce réseau comprend des milliers de vidéos frauduleuses qui visent à vous faire télécharger et exécuter des malwares. Voici comment éviter de tomber dans le piège tendu par les hackers.

En raison de leur popularité, les réseaux sociaux, tels que TikTok ou encore YouTube, sont des mines d’or pour les pirates, qui peuvent y trouver un nombre inestimable de victimes potentielles. Récemment, des experts ont révélé qu’une campagne de malvertising (publicités malveillantes) s’était exportée sur YouTube et Google Ads alors qu’elle ne ciblait au départ que les plateformes publicitaires de Meta avec de fausses offres pour un accès gratuit à l’application TradingView Premium.

Mais YouTube semble ne connaître aucun répit : les experts de Check Point viennent de dévoiler un rapport mettant en lumière « l’une des plus grandes opérations de diffusion de malwares jamais vues sur YouTube » : le YouTube Ghost Network qu’ils ont suivi pendant plus d’un an.

Ne suivez pas ces tutos YouTube : ils peuvent appartenir à un vaste réseau d’escroquerie

Le YouTube Ghost Network comportait plus de 3 000 vidéos frauduleuses hébergées sur la plateforme légitime. D’après les experts, il serait actif depuis 2021 et, cette année, le nombre de vidéos malveillantes aurait triplé.

Cette escroquerie qui repose sur un « réseau sophistiqué de distribution de malwares » se manifestait sous la forme de tutoriels pour télécharger des jeux ou des logiciels gratuits ou piratés, tels qu’Adobe Photoshop, Microsoft Office ou encore Roblox. Les instructions dispensées par ces vidéos étaient claires :

Télécharger une archive protégée par un mot de passe via Dropbox ou Google Drive,

Désactiver Windows Defender,

Extraire, installer et exécuter le fichier contenu dans l’archive, qui servait en réalité à installer un malware, tels que Lumma Stealer.

Surtout, pour rendre leur arnaque crédible, les cybercriminels ont mis au point un réseau de faux comptes servant à poster les vidéos, mais aussi publier des liens de téléchargement, répondre aux commentaires, feindre des retours positifs. Encore une fois, parallèment, de fausses campagnes Google Ads redirigeaient les cibles vers ces vidéos.

Lire aussi – Ne tombez pas dans le piège : ce faux lien Facebook peut siphonner vos données avec un simple copier/coller

Comment se protéger contre les campagnes malveillantes sur les réseaux sociaux

Il ne s’agit pas là d’un cas isolé. Reddit a été la cible d’une arnaque similaire l’an dernier : le Stargazers Ghost Network. Et des experts ont récemment identifié plusieurs vidéos TikTok servant à dissimuler des attaques reposant sur la redoutable campagne malveillante ClickFix. Si Google, après le signalement de Check Point, a supprimé de YouTube la majorité des vidéos concernées, ce n’est pas pour autant que l’escroquerie a totalement disparu. Voici quelques recommandations de nos confrères de ZDNET pour s’en protéger :

Ne téléchargez que des logiciels issus de sources officielles. Au-delà d’être illégales, les versions piratées peuvent s’avérer dangereuses : vous ne savez jamais ce qu’elles contiennent réellement.

Ne désactivez jamais votre antivirus sous prétexte qu’un logiciel vous le demande : le faire, c’est la porte ouverte à l’installation de malwares et au vol de données.

On ne le répètera jamais assez : si quelque chose paraît trop beau pour être vrai, c’est que ça l’est sûrement.

Un grand nombre d’abonnés sur une chaîne YouTube ne garantit pas la fiabilité du contenu, idem pour les publications communautaires comme Reddit,

N’hésitez pas à vérifier grâce à une simple recherche quels sites et vidéos ont composé le YouTube Ghost Network.

Au moindre doute d’infection de votre appareil par un malware, voici la marche à suivre : déconnectez votre PC d’Internet immédiatement, afin d’éviter la communication avec le logiciel malveillant ou la fuite de données. Tentez de réactiver votre antivirus et effectuez une analyse complète avant de supprimer tout fichier suspect restant. Contactez un professionnel si vous ne pouvez pas nettoyer votre machine seul et ne l’utilisez pas tant qu’elle n’a pas été nettoyée. Surtout, ne connectez pas votre ordinateur à un autre appareil.