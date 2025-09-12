Disney+ : ne vous faites pas avoir par cette belle promotion, elle cache une augmentation des prix

C'est une manière comme une autre d'annoncer la nouvelle… mais pas la plus directe. Hier, Disney+ a annoncé une bonne nouvelle à ses abonnés : une promotion de 50% sur ses abonnements au mois. Mais il y a hic : cette promotion cache en réalité une augmentation des prix qui arrivera bientôt…

Il fallait bien que ça cache quelque chose. On n'y aurait presque pas cru lorsque, hier, Disney+ lance une promotion très intéressante. À l'occasion de la rentrée, la plateforme de streaming fait chuter son abonnement à seulement 2,99 euros par mois pour son offre la moins chère (avec publicité), et ce, pendant trois mois. À titre de comparaison, cet abonnement s'affiche habituellement à 5,99 euros par mois.

Mais ça ne s'arrête pas là, puisque c'est en réalité les trois formules qui bénéficient de 50% de réduction si l'on s'abonne avant le 27 septembre inclus. On dirait presque cette offre est trop belle pour être vraie… et on n'aurait pas complètement tort. Si la promotion est bel et bien réelle, Disney+ a semble-t-il omis de préciser le plus important. Après avoir profité de prix très alléchants pendant 3 mois, les abonnés devront subir une nouvelle hausse de prix.

Disney+ augmente ses prix et tente de faire passer la pilule

Ce sont nos confrères d'iGen qui ont repéré l'information. Disney+ n'a pas encore prévenu ses abonnés, mais les prix augmenteront bel et bien d'ici la fin de l'année. Ainsi, la formule avec publicité passera à 6,99 euros par mois, soit une augmentation de 1 euro. Il en sera de même de l'abonnement standard, qui passeront donc à 10,99 euros par mois. Enfin, les abonnés à la formule Premium seront les plus mal lotis avec une augmentation de 2 euros, pour un total de 15,99€ par mois.

Il n'y a malheureusement pas beaucoup de solution pour éviter cette nouvelle augmentation, qui survient après la hausse des prix de novembre 2023. Bonne nouvelle tout de même, cette augmentation ne concerne que les abonnements mensuels. Il est peut-être donc temps de passer à une formule à l'année pour payer moins cher. Ou de simplement profiter de la promotion pendant de 3 mois et de résilier son abonnement avant la fin.