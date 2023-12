Votre Tesla sent les pieds ou le vieux fromage ? Il y a une solution, la voici

Si vous avez la désagréable impression que quelqu'un a oublié un saint-nectaire dans votre Tesla, rassurez-vous. Il y a une raison et une solution pour y remédier. On vous explique.

Vous êtes l’heureux propriétaire d'une Tesla Model 3, que ce soit depuis sa sortie ou plus récemment. Vous profitez de son système d'infodivertissement, de toutes ses options et, si vous avez craqué, de la conduite autonome. Bref, la voiture électrique vous donne entière satisfaction. Il y a cependant quelque chose qui vous dérange un peu. Vous n'avez rien à reprocher au véhicule en soi, mais ce petit rien rend la conduite plutôt désagréable : une odeur de plus en plus insupportable dans l'habitacle, entre le fromage et les pieds après une randonnée de 6h par temps chaud.

Le problème, c'est que vous ne savez pas d'où elle vient. Pas de vous, ça c'est sûr. Ni d'un rat qui aurait élu domicile dans la voiture avant d'y mourir. La raison est pourtant connue des propriétaires de Tesla, le souci étant malheureusement assez répandu. Les coupables sont les filtres à air dans l'habitacle. Ces pièces sont là pour “empêcher le pollen, les polluants industriels, la poussière de la route et autres particules de pénétrer dans l'habitacle par les ouïes de ventilation”, lit-on sur le site de Tesla. Avec le temps, ils sont moins efficaces et les mauvaises odeurs arrivent.

Comment se débarrasser des mauvaises odeurs dans sa Tesla

La solution est évidente : il faut changer les filtres à air en question. Vous pouvez bien sûr demander à Tesla de le faire, mais cela vous coûtera plus cher que de le faire vous-même. Le constructeur automobile pousse en effet au Do It Yourself (faites le vous-même) et propose de nombreux tutoriels pour réparer sa voiture. Le remplacement des filtres à air dans l'habitacle ne fait pas exception. La démarche détaillée dans le lien précédent peut sembler intimidante puisqu'elle donne l'impression de devoir démonter le véhicule, mais rassurez-vous, cela reste simple.

Il faudra bien sûr vous procurer de nouveaux filtres au préalable. Sur le site de Tesla, cela vous coûtera 26 € pour la Model 3 ou la Model Y. Notez que contrairement à ce que montre la vidéo explicative (en anglais seulement), vous pouvez vous en sortir avec un simple tournevis. Si possible, faites-vous aider d'une personne qui pourra vous éclairer. Tesla recommande de changer les filtres à air dans l'habitacle tous les deux ans, mais n’hésitez pas à le faire avant au besoin.