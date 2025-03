Samsung et Google s’associent pour vous faire gagner du temps quand vous surfez sur le web

Une nouveauté s’invite bientôt dans le navigateur des smartphones Galaxy. Elle promet de transformer la façon dont on consulte les pages web. Cette évolution repose sur l’intelligence artificielle Gemini de Google, et elle pourrait bien changer vos habitudes.

Les navigateurs web deviennent de plus en plus intelligents. Grâce à l’intelligence artificielle, ils ne se contentent plus d’afficher des pages : ils peuvent aussi en extraire l’essentiel. Jusqu’à présent, ces fonctions étaient limitées à certaines applications comme Chrome. Mais les choses évoluent rapidement, surtout sur les smartphones Galaxy. Une nouvelle fonctionnalité testée par Google pourrait changer la donne pour les utilisateurs du navigateur Samsung Internet.

Le navigateur Samsung Internet, installé par défaut sur les appareils Galaxy, va bientôt intégrer Gemini, l’assistant IA de Google. Cette fonction va permettre de résumer automatiquement le contenu d’une page web, comme un article ou un site d’actualité. Jusqu’ici, cette dernière n’était possible qu’avec Galaxy AI, la solution développée par la marque.

Désormais, Gemini pourrait prendre le relais avec une approche plus poussée. L’assistant sera capable de lire l’intégralité de la page grâce à son URL, contrairement au système actuel basé uniquement sur la capture d’écran de la zone visible.

Gemini pourra bientôt analyser les pages web dans Samsung Internet en copiant simplement leur URL

Dans la dernière version bêta de l’application Google (v16.10.40.sa.arm64), il est déjà possible d’utiliser Gemini pour résumer une page affichée dans Samsung Internet. L’utilisateur peut activer l’option en lançant l’assistant via le bouton latéral ou un geste, puis en sélectionnant “Demander des infos sur cette page” et en tapant “résumer”. Une fois l’URL détectée, l’assistant peut analyser la page complète et générer un résumé plus précis, même pour les articles longs. Cela évite les limitations actuelles liées aux seuls éléments visibles à l’écran.

Cette nouveauté n’est pas encore disponible pour tous, mais son arrivée semble imminente. Elle s’inscrit dans un partenariat de plus en plus étroit entre Google et Samsung, déjà visible avec One UI 7.0. Plusieurs applications comme Samsung Notes, Calendrier ou Rappels bénéficient désormais d’intégrations avec Gemini. Le navigateur Samsung Internet vient donc s’ajouter à la liste des applis compatibles. Cette évolution devrait apporter un gain de temps significatif dans la lecture des pages, surtout pour les utilisateurs habitués à consulter de nombreux contenus sur mobile.

Source : Android Authority