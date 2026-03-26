Samsung Internet devient Samsung Browser : le navigateur débarque pour tout le monde sur Windows

Avec un changement de nom à la clé, Samsung Browser sort de bêta sur Windows et devient accessible à tous les utilisateurs. Il est désormais possible d'utiliser le même navigateur web sur PC que sur son smartphone Samsung.

Samsung Internet PC
Crédit : Samsung

L'un des plus gros défauts du navigateur web mobile de Samsung était sans doute qu'il ne disposait pas de version de bureau. Si de nombreux utilisateurs y ont recours sur leur mobile, ils devaient passer à une autre solution pour un usage sur PC. L'expérience en est fortement dégradée, puisque ce qui est fait et consulté sur l'un n'est pas synchronisé sur l'autre. L'utilisateur se retrouvait alors à jongler entre deux écosystèmes.

Cette situation va prendre fin pour ceux qui décident de passer à la nouvelle mouture de Samsung Internet pour appareil de bureau sous Windows. Samsung lançait son navigateur web pour desktop fin octobre dernier, mais seulement en bêta fermée. Puis début 2026, le logiciel devenait accessible en bêta ouverte, mais pas dans tous les pays. Cette fois ça y est, le navigateur quitte la phase de bêta : Samsung a déployé sa première version stable (30.0.0.95), disponible auprès de tous les utilisateurs, et en profite pour changer de nom. Samsung Internet, c'est fini, il faut désormais l'appeler Samsung Browser. C'est aussi le cas de l'application mobile depuis One UI 8.5.

A peine sorti de bêta, Samsung Browser embasse l'IA

Samsung Browser est compatible avec Windows 11 et avec Windows 10 (version 1809 ou ultérieure). On retrouve des fonctions classiques comme la synchronisation des favoris et de l'historique de navigation entre appareils connectés au même compte, ainsi que la possibilité de reprendre sa navigation là où on l'avait laissée sur un autre dispositif. La dernière mise à jour a permis de corriger des bugs et d'améliorer les performances et la stabilité du navigateur.

galaxy browser windows
Crédit : Phonandroid

Samsung Browser 30.0.0.95 pour Windows intègre aussi pour la première fois des fonctionnalités d'IA. Celles-ci reposent sur les modèles de Perplexity et permettent de résumer une page web, de la traduire, ou d'en extraire des informations pour une demande spécifique : idées de recettes, organisation d'un voyage… Petit hic, ces nouvelles options d'IA sont pour l'instant exclusives à la Corée du Sud et aux États-Unis. Elles devraient être déployées à de nouveaux pays et langues prochainement.


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