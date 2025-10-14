Vous allez bientôt voir des plaques d’immatriculation roses sur les voitures, voici pourquoi

Début 2026, certaines voitures seront immatriculées avec une plaque entièrement rose. Rien à voir avec l'esthétique. Voici celles qui sont concernées et pour quelle raison.

La plaque d'immatriculation de votre voiture est une partie de sa carte d'identité, au même titre que la carte grise. Techniquement, à part entrer la combinaison de chiffres et de lettres sur certains horodateurs, elle ne vous sert pas à grand-chose. Par contre elle peut être utile aux autres pour savoir à quel type de véhicule ils ont affaire. C'est là que la couleur de la plaque entre en jeu. En France, il y a 4 teintes autorisées en plus de la blanche à laquelle vous êtes habitué.

Les plaques rouges indiquent un transit temporaire, c'est-à-dire un véhicule neuf acheté en France, mais destiné à l'exportation. Les vertes sont attribuées aux voitures diplomatiques et les bleues à certains véhicules militaires. Viennent enfin les plaques immatriculation noires pour les automobiles de collection. Début 2026, il faudra compter sur une cinquième couleur : le rose. Elle sera attribuée dans un cas bien précis.

À quoi vont servir les plaques d'immatriculation roses

Conçue par l'association 40 millions d'automobilistes, la plaque d'immatriculation rose servira de plaque provisoire pour les véhicules neufs. Qu'ils soient importés ou achetés en France, ils reçoivent toujours une plaque mentionnant les lettres WW pour une durée de 4 à 6 mois. En 2023, on en comptait 460 000 environ. Durant cette période, le propriétaire doit obtenir une carte grise définitive. L'association explique que les lettres ne permettent pas une identification rapide et que cela peut engendrer des problèmes.

Par exemple, si quelqu'un ne change pas sa plaque provisoire dans le délai imparti, il y a une chance que ses numéros soient réutilisés pour la plaque d'une autre voiture. Son conducteur risque alors de recevoir les contraventions du premier véhicule. Pour éviter cela, les plaques roses intégreront aussi leur date de fin de validité, mettant fin aux possibles confusions administratives. Nous verrons cette nouvelle couleur sur les routes au cours du premier trimestre 2026.

Source : 40 millions d'automobilistes