La WWDC 2021 ouvre ses portes le lundi 7 juin à 19 heures (Paris). Comme chaque année, le cycle de conférences s'ouvre par une keynote d'introduction relativement grand public et qui est souvent le moment d'annonces majeures de nouveautés logicielles et matérielles. Cette année, Apple devrait profiter de l'occasion pour montrer iOS 15 ainsi que les nouvelles itération de ses systèmes d'exploitation. On s'attend également à la présentation de nouveaux MacBook Pro M1.

Ce lundi 7 juin 2021 à 19 heures (Paris) Tim Cook, Craig Federighi et d'autres cadres Apple organisent la keynote d'introduction du WWDC 2021, la conférence développeurs annuelle de la firme. Comme son nom l'indique cette conférence est habituellement centrée sur les nouveautés logicielles. Mais il y a aussi quelques fois la présentation de nouveautés matérielles. Comme nous sommes dans une année de transition vers de nouvelles puces conçues en interne, on s'attend à ce qu'Apple dévoile au passage au moins une nouvelle mise à jour matérielle de son MacBook Pro.

Comment suivre la keynote Apple WWDC 2021 en direct

La keynote d'introduction WWDC 2021 est retransmise en direct sur le site officiel Apple ainsi que sur YouTube. Vous pouvez consulter le direct de l'événement en lançant la vidéo ci-dessus. Si vous souhaitez suivre la conférence sur votre iPad ou votre iPhone, on vous invite à installer l’application Apple Developer via l'App Store. Des articles approfondis concernant les annonces seront publiés sur notre page d'accueil tout au long de l'événement. Enfin, nous vous recommandons également de nous suivre sur Twitter et Facebook pour ne rien rater. Qu'attendez-vous de la WWDC ? On attend votre avis dans les commentaires.

Quelles nouveautés attendre de la keynote WWDC 2021 (iOS 15, MacBook Pro M1…) ?

Cette année, le thème de la WWDC 2021 est “Glow and Behold”, un jeu de mots sur l'expression “Lo and behold” que l'on peut traduire dans ce contexte par “Admirez”, en déformant le premier mot “Lo” en “Glow” qui veut dire “briller”. Il sera vraisemblablement question de iOS 15 : iMessage devrait au passage bénéficier de quelques améliorations, histoire de gêner WhatsApp et de garder les utilisateurs d'iPhone dans son applications de SMS riches. Apple devrait également revenir à la charge sur la Vie privée avec un menu qui montre quelles applications collectent vos données en tâche de fond.

Apple devrait répondre à Google qui commence à suivre Apple sur la vie privée dans Android 12. Les Notifications devraient être améliorées avec plus d'intelligence artificielle pour ne vous montrer que celles qui sont pertinentes en fonction du contexte. Dans les fonctions santé, le Suivi de l'alimentation devrait débarquer. Apple devrait également dévoiler de nouvelles itération de tous ses systèmes d'exploitation, de macOS 12 à tvOS 15, en passant évidemment par watchOS 8 la prochaine version du système d'exploitation des Apple Watch qui devrait renforcer ses fonctions santé.

Les nouveautés matérielles sont plus incertaines, mais comme cela arrive tous les deux / trois ans et que nous sommes dans une année de transition vers les nouvelles puces M1, tout indique que Apple présentera une nouvelle mise à jour de ses gammes d'ordinateur. On attend notamment depuis des semaines la présentation de nouveaux MacBook Pro équipés d'une puce M1X plus puissante.