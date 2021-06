MacOS Monterey permet de contrôler votre iPad depuis un MacBook

Apple a dévoilé la nouvelle version de MacOS, son système d’exploitation dédié aux MacBook. Elle se nomme Monterey, en référence à la ville du même nom située en Californie. Cette cuvée apporte bien entendu son lot de nouveautés, comme Universal Control.

Lors de sa conférence d’ouverture de la WWDC, Apple a présenté sa nouvelle version de MacOS. Comme à chaque fois, son nom fait référence à un lieu en Californie. En 2021, c’est la ville balnéaire de Monterey, située au sud de San Francisco, qui a été choisie

Monterey apporte bien entendu son lot de nouveautés. La première est Universal Control, qui permet d’étendre son affichage d’un Mac à l’autre sans utiliser de fil. Plus encore, il est possible de transférer une fenêtre d’un MacBook à un iPad, et ce sans temps mort. Très pratique pour faire passer un fichier d’un terminal à l’autre. Il est même possible de contrôler son iPad depuis son ordinateur.

Apple a aussi apporté certaines de ses fonctionnalités phares sur son OS bureautique, comme Airplay ou alors Shortcuts, qui s’annonce très pratique sur MacBook. Cette dernière vous permet de créer rapidement des raccourcis et des macros pour automatiser certaines manipulations.

Safari fait un bond en avant

Safari connait lui un gros changement sur ce MacOS Monterey. Ainsi, l’auguste navigateur a le droit à un petit lifting visuel, le rendant plus abordable. De plus, il se dote désormais de certaines fonctionnalités déjà présentes chez la concurrence, comme les groupes d’onglets personnalisés. Sur iPhone, le changement est aussi au rendez-vous avec la disparation de la barre de recherche quand vous n’en avez pas besoin. Les extensions, déjà disponibles sur MacOS, arrivent également sur les terminaux mobiles de la marque, à savoir les iPad et les iPhone.

Pour le reste, Apple s’est montré plutôt avare en infos. Pour le moment, les nouveautés concernant MacOS sont maigres. Il va donc falloir se contenter de ça. Nul doute que la firme de Cupertino s’étendra plus sur le sujet au cours de sa WWDC. Nous n’avons pas de date de sortie, mais cette mise à jour devrait être gratuite, comme, d’habitude.

Apple n’a pas non plus annoncé de nouveaux MacBook Pro, comme le voulait la rumeur. Ce sera pour la prochaine fois.