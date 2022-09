Oppo fait passer la recharge rapide en voiture au niveau supérieur avec ce chargeur 80W

Oppo vient de lancer il y a quelques temps un tout nouveau chargeur rapide pour voitures. Baptisé SuperVOOC 80 W, il offre comme son nom l'indique une puissance de 80 W. De quoi atteindre les 100% sur un OnePlus 10 Pro en un peu moins de 45 minutes.

Comme vous le savez peut-être, Oppo et sa filiale OnePlus innovent régulièrement dans le domaine de la recharge rapide. Les deux constructeurs brillent sur ce point, notamment grâce à la technologie SuperVOOC. En mars 2022, Oppo a présenté la SuperVOOC 150, une recharge rapide 150 W capable de charger intégralement une batterie de 4500 mAh en seulement 15 minutes.

Or, Oppo a décidé d'intégrer sa technologie de charge rapide dans un tout nouveau chargeur pour voitures baptisé Oppo SuperVOOC 80W. Cet accessoire a pour principal attrait d'embarquer deux ports, à savoir un port USB-A et un port USB-C qui fonctionne également en USB PD (pour Power Delivery). Il s'agit d'un protocole de recharge qui permet aux câbles et aux connecteurs USB-C de délivrer une alimentation importante à vos appareils. Ce standard offre de nombreux avantages :

une puissance pouvant montant jusqu'à 100 W

une optimisation de l'alimentation selon les appareils

Une gestion intelligent et flexible de l'alimentation, via un hub de communication optionnel disponible sur PC

La puissance de la recharge rapide Oppo à bord de votre voiture

Comme l'expliquent nos confrères du site Android Central qui ont pu l'essayer pendant quelques temps, ce chargeur offre une polyvalence bienvenue. Le port USB-A, compatible avec la technologie SuperVOOC, peut atteindre les 80 W tandis que le port USB-C atteint les 30 W en USB PD 3.0. Sur des appareils compatibles comme le OnePlus 10 Pro, le port USB-A remplit parfaitement son office, avec une recharge complète réalisée en moins de 45 minutes.

Et grâce à la technologie USB PD, le chargeur d'Oppo offre des performances équivalentes à un chargeur mural classique en USB PD de 33 W sur de nombreux appareils comme le Nothing (1), le Galaxy Z Flip 4 ou encore le S22 Ultra. Notez qu'il est possible d'utiliser les deux ports en même temps, pour recharger deux smartphones par exemple.

Dans ce cas précis, la puissance de l'USB-A tombe à 33W, tandis que celui de l'USB-C chute à 30W. Ce qui reste amplement suffisant pour recharger rapidement ses appareils. L'accessoire d'Oppo comprend les protections habituelles contre les surintensités et les surtensions, tandis qu'il propose un mécanique de sûreté pour couper l'alimentation si elle dépasse les contraintes thermiques de votre appareil. Il est disponible sur la boutique officiel d'Oppo au prix de 49,99 €.