Volvo lance la production du XC40, son premier 100% SUV électrique

Volvo vient de démarrer la production de son tout premier SUV 100% électrique, le XC40. Un grand pas en avant pour la marque suédoise qui devrait commercialiser son véhicule dans les mois à venir à un tarif frôlant les 60 000 euros.

L’avenir est synonyme d’électrique. Tous les constructeurs s’y mettent, que ce soient les nouveaux venus comme Tesla ou les historiques comme Mercedes, Peugeot (avec sa 3008) ou Volvo. Toutes ses marques se doivent d’avoir leur SUV 100% électrique, vitrine de leurs innovations sur ce segment. Aujourd’hui, Volvo indique lancer la production de son XC40.

Le constructeur suédois va donc décliner son SUV XC40, déjà disponible en version essence et hydride, en 100% électrique. Sans surprise, on retrouve donc le même véhicule, mais avec quelques ajustements réalisés au niveau de la carrosserie pour s’adapter à ce nouveau moteur (notamment au niveau de la calandre).

400 kilomètres d'autonomie

Ce véhicule sera équipé d’une batterie de 78 kWh et promet jusqu’à 400 kilomètres d’autonomie, ce qui est un peu décevant comparé aux véhicules vendus dans la même gamme de prix. On pense notamment à la Tesla Model 3. Volvo promet également une vitesse maximale à 180 kilomètres à l’heure et une accélération de 0 à 100 kilomètres à l’heure en 4,7 secondes. La production a démarré dans l’usine de Gand, en Belgique, et le véhicule devrait être disponible dans les prochains mois. Il est d’ores et déjà possible de commander son modèle sur le site officiel. Cependant, il faudra casser sa tirelire, puisque le prix de la voiture démarre à 59 000 euros.

Le but de Volvo est bien évidemment d’épouser entièrement le marché de l’électrique avec le temps. En effet, les jours des moteurs thermiques sont comptés. En France, la vente de véhicules neufs avec moteur thermique sera interdite dès 2040 en France. Certains pays comme le Danemark ou l’Irlande misent sur 2030. Une date envisagée également par la Grande-Bretagne. Certains pays vont même plus loin, puisque la Norvège interdira la vente des véhicules neufs avec moteur thermique dès 2025.

Le XC40 électrique rentre donc complètement dans cette optique. Reste maintenant à s’imposer sur le marché de plus en plus disputé des SUV électrique, tous les constructeurs étant désormais sur le créneau.