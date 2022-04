Tesla abandonne le radar sur ses Model 3 et Y vendues en Europe

Il y a un an, Tesla a commencé à abandonner les capteurs radar dans plusieurs de ses voitures. Désormais, ce sont les Model 3 et Model Y livrés à partir d'avril 2022 en Europe qui vont être dépourvus de ce capteur frontal.

Les détenteurs européens de réservations de Tesla Model 3 et Model Y qui doivent recevoir leur véhicule au cours du prochain trimestre vont avoir une mauvaise surprise : leur voiture ne sera pas expédiée avec un radar frontal, qui était pourtant utilisé pour l’Autopilot. Tesla avait retiré ce capteur l’année dernière sur les Model 3 et Model Y vendues en Amérique du Nord, et ce changement affecte maintenant l’Europe.

Désormais, les voitures ne devront plus que se baser sur les caméras placées à 360 degrés, un nouveau système que Tesla a nommé « Tesla Vision ». Elon Musk n’a jamais caché son amour pour les caméras, qu’il préfère largement aux radars. Selon lui, les caméras placées autour des véhicules suffisaient amplement à rendre ses véhicules intelligents, bien qu’il ait reconnu que ses voitures étaient encore loin d’être autonomes.

Plus de radar sur les Tesla Model 3 et Model Y, qu’est-ce que ça change ?

Même sans le radar, Tesla avait affirmé que l’Autopilot serait aussi efficace qu’il l’était auparavant. Cependant, le constructeur automobile américain a prévenu les futurs propriétaires que « Pour une durée limitée pendant cette transition, les véhicules équipés de Tesla Vision pourront être livrés avec des fonctionnalités temporairement restreintes ou inactives ».

Parmi elles, on retrouve notamment l’assistance au maintien de cap. Cette fonctionnalité sera limitée à une vitesse de 130 km/h et la distance de suivi minimale plus importante. La limitation ne devrait donc pas impacter les usagers français, puisque les autoroutes sont limitées à 130 km/h. Cependant, elle pourrait bien gêner les conducteurs allemands qui ne sont pas soumis à une limitation de vitesse sur certains tronçons de l’Autobahn.

Cette limitation devrait être levée d’ici quelques semaines avec une mise à jour logicielle. Aux États-Unis, la levée des restrictions n’a été validée qu’un mois après les premières livraisons de Tesla dépourvues de radar, on s’attend donc à ce que tout rentre dans l’ordre d’ici le mois de juin 2022.

Source : Tesla