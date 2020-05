Volvo bride désormais la vitesse de toutes ses voitures à 180 km/h

Volvo commence à brider la vitesse de tous les nouveaux véhicules qui sortent de ses usines à 180 km/h. Une politique, annoncée il y a plus d’un an, qui vise à lutter contre les accidents et la mortalité routière. Même si le constructeur fait, du coup, cavalier seul.

Décision courageuse pour certain, polémique pour d’autres, qu’importe. Volvo bride désormais la vitesse de toutes les voitures qui sortent de ses lignes de production à 180 km/h. Une vitesse qui laisse une marge de 50 à 70 km/h sur la vitesse maximale autorisée sur les routes en fonction des pays.

Volvo limite la vitesse de ses voitures : visionnaire ?

Dans un communiqué daté du 4 mars 2019, le constructeur avait en effet annoncé l’arrivée de cette limitation de la vitesse parmi une série d’initiatives de lutte contre la mortalité routière :« les conducteurs ne se rendent tout simplement pas compte du danger de la vitesse », expliquait la marque.

Avant d’ajouter : « en tant qu’êtres humains, nous n’avons aucun mal à nous méfier des serpents, des araignées ou de la hauteur. Avec la vitesse, c’est complètement différent. Les gens roulent souvent trop vite dans certaines situations. Ils surestiment leurs capacités et peinent à adapter leur vitesse à leur environnement. Il est de notre devoir de les responsabiliser et de leur faire comprendre qu’une vitesse excessive représente un danger « .

Le bridage était prévu pour entrer en vigueur au début de l’année 2020. Mais la crise du coronavirus est passée par là et le constructeur suédois a préféré attendre la sortie du confinement dans de nombreux pays d’Europe. Le bridage à 180 km/h ne concerne que les nouveaux véhicules Volvo.

Le constructeur, qui mise désormais sur le tout électrique, a également proposé d’autres mesures pour faire baisser la mortalité sur les routes. Comme une caméra permettant à la voiture de détecter si un conducteur est ivre ou somnolant. Ou un système de bridage de la vitesse géolocalisé, pour forcer les véhicules à rouler au pas, par exemple, à proximité des écoles.

Lire également : XC40 – Volvo dévoile le prix de son SUV électrique calé sur la prime écologique

Que pensez-vous de ce bridage ? D’autres constructeurs devraient-ils imiter la marque ? Partagez votre avis dans les commentaires.