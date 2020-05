Tesla travaille sur des batteries capables de tenir plus d’un million et demi de kilomètres

Tesla pourrait bien proposer une batterie de voiture capable de dépasser le million et demi de kilomètres en durée de vie. C’est en tout cas ce que laisse présager la nouvelle technologie présentée par la marque.

La Tesla du futur aura-t-elle une durée de vie dépassant le million et demi de kilomètres ? Jeff Dahn et son équipe, de l’université de Dalhousie (Canada), travaillent en partenariat avec Tesla sur le sujet et livrent leurs résultats encourageants dans la revue scientifique Journal of Electrochemical Society.

Cette nouvelle technologie brevetée porte sur une batterie lithium-ion utilisant une cathode NMC 532 (Nickel, Manganèse, Cobalt) capable de supporter jusqu’à 4000 cycles de rechargement minimum. Avec elle, Telsa pourrait proposer une petite révolution automobile, le tout en réduisant ses coûts de production à 100 dollars par kWh contre 150 actuellement.

Tesla pourrait se diriger vers une totale indépendance énergétique

Selon Electreck, les résultats sont tellement encourageants que Tesla aurait déjà lancé une chaîne de montage pilote dans son usine de Fremont en Californie. Elle serait déjà à l’œuvre pour concevoir ces batteries pour ses unités sédentaires comme le Powerwall, le PowerPack et le Megapack. Ces batteries pourraient également être utilisées sur le projet Roadrunner, un véhicule haute performance sur lequel travaillerait la marque en secret.

Tesla travaille main dans la main avec Panasonic en ce qui concerne la conception de ses batteries. Mais ces nouveaux travaux du professeur Jeff Dahn pour son compte pourraient lui offrir une indépendance énergétique.

Actuellement, la Tesla Model 3, la dernière voiture de la société d’Elon Musk en attendant le Cybertruck, propose une autonomie de 1500 cycles de charges avant perte de puissance, ce qui équivaut à environ 800 000 kilomètres. En proposant une durée de vie pouvant dépasser les 4000 cycles de charges, la firme prendrait une sacrée avance dans le domaine des voitures électriques en termes d’innovation, et ce alors que Tesla est déjà numéro 1 des ventes. C’est sans compter sur les différentes technologies proposées dans ses véhicules, comme l’Autopilot qui se met régulièrement à jour et qui permet désormais de s’arrêter automatique aux feux rouges.

Tesla devrait présenter cette nouvelle technologie de batterie lors d’un événement appelé le Battery Day, qui pourrait se tenir dans le courant du mois si les conditions actuelles le permettent.

Source : Eletreck