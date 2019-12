Volkswagen ID.3 : son logiciel est déjà bugué avant même la sortie d’usine

Les rouages de Volkswagen, habituellement si bien huilés, font face à un gros grain de sable : le logiciel embarqué dans l’ID.3, sa voiture 100% électrique, n’est pas complet et totalement fonctionnel. En conséquence de quoi, les véhicules qui sortent d’usine doivent être mis à jour manuellement, ce qui n’est pas sans poser des problèmes de stockage.

L’ID.3, la voiture électrique de Volkswagen vendue moins de 30000 euros, a été officialisée il y a quelques mois par le célèbre constructeur allemand. Le véhicule a connu un énorme succès dès l’annonce de Volkswagen, avec 10 000 unités réservées dès le premier jour. Si d’aucuns y voient déjà un sérieux concurrent pour Tesla, récemment devenu le constructeur n°1 de voitures électriques dans le monde, les plus médisants peuvent déjà se gausser.

Dans un premier temps, l’ID.3 ne profitera d’aucune mise à jour à distance

Le véhicule, qui sort tout juste des chaînes de production, mais qui n’est pas encore commercialisé, souffre déjà d’un problème « massif », comme le caractérise le site Manager Magazin. D’après celui-ci, la voiture électrique sortirait des chaînes d’assemblage avec un logiciel incomplet.

Le problème qui affecte le logiciel de l’ID.3 semble si sérieux que la mise en place de son correctif nécessite une opération manuelle. Aucune possibilité de lancer une mise à jour OTA (Over-the-air), une possibilité que l’on trouve habituellement sur la plupart des véhicules connectés, Tesla en tête, ou sur n’importe quel appareil connecté (smartphone, montre, enceinte, etc.). En conséquence de quoi, des équipes vont devoir effectuer la mise à jour manuellement en se déplaçant sur chaque véhicule.

En attendant la commercialisation et la mise à jour logicielle de ses nouveaux véhicules, Volkswagen doit les stocker sur d’immenses parkings. Ce sont actuellement 10 000 voitures qui ont d’ores et déjà produit, et 10 000 autres devraient suivre. Au final donc, 20 000 ID.3 seront concernées par ce problème logiciel. Il faudra attendre mai 2020 pour voir le problème de la mise à jour manuelle résolue. À cette époque, Volkswagen débutera la seconde vague de production de l’ID.3, vague de production qui permettra enfin d’effectuer des mises à jour OTA.

