Volkswagen confirme la livraison de son ID.3 pour l’été 2020

Lancées en mai 2019, les précommandes de l’ID.3 seront bien honorées à la mi-2020, comme Volkswagen l’avait promis à l’époque. Le constructeur allemand vient en effet de confirmer que ses clients pourront, d’ici quelques mois, prendre le volant de la voiture 100% électrique. Et en a profité par la même occasion pour dévoiler le prix de la version « Pure » du véhicule sur le marché allemand.

Si Volkswagen semble avoir connu quelques déboires logiciels lors de la fabrication de son ID.3, comme nous le reportions en décembre dernier, cela ne semble pas avoir touché le constructeur outre mesure. Pour mémoire, selon le média allemand Manager Magazin, la partie logicielle du véhicule électrique n’était pas complètement finalisée et aucune mise à jour OTA n’était alors possible, obligeant une update manuelle pour chaque véhicule en sortie d’usine.

Thomas Ulbrich, membre du Directoire de Volkswagen en charge de l’électromobilité vient cependant d’expliquer que « le calendrier serait respecté » et que l’ID.3 serait lancée sur le marché « dans le courant de l’été« . Les nombreux clients qui ont précommandé l’ID.3 l’année dernière peuvent donc se rassurer. Volkswagen confirme être en mesure de « livrer pratiquement en même temps dans toute l’Europe les 30 000 ID.3 précommandées ».

A lire aussi : Voitures électriques, les modèles les plus attendus pour 2020

ID.3 : un calendrier respecté, mais une mise à jour logicielle nécessaire

En revanche, si Volkswagen annonce que les premières livraisons de l’ID.3 seront bel et bien honorées à l’été 2020, le constructeur livre une petite précision qui a son importance : « pendant la production, la version du logiciel alors en vigueur sera installée dans le véhicule. Durant les mois qui suivront, ses fonctionnalités seront régulièrement mises à jour. » En clair, la partie logicielle de la voiture électrique ne sera peut-être pas totalement finalisée au moment de la livraison.

Dans le même temps, Volkswagen vient de dévoiler le prix officiel de son véhicule sur le marché allemand. Dans sa version de base, la voiture électrique sera commercialisée au tarif de 23 450 €, prime fédérale de 6000 € incluse. En France, on ignore toujours quel sera le prix exact de la voiture électrique. Rappelons que, comme mentionné dans notre prise en main de l’ID.3, Volkswagen a prévu de décliner son véhicule en différentes versions. l’ID.3 Pure, la version de base donc, est dotée d’une batterie de 45 kWh et propose une autonomie de 330 km. L’ID3 Pro profite quant à elle d’une batterie de 58 kWh et d’une autonomie de 420 km. Quant à l’ID.3 Pro S, elle sera équipée d’une batterie de 77 kWh et sera capable de rouler 550 km sans recharge.