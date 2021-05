Autopilot : Tesla active la caméra du rétroviseur pour surveiller les conducteurs

Tesla a finalement décidé d'utiliser la caméra installée sur le rétroviseur central pour surveiller les conducteurs lorsque l'Autopilot est activé. Jusqu'alors, Elon Musk avait toujours refusé de procéder de la sorte, mais les récents accidents impliquant l'Autopilot l'ont probablement incité à changer d'avis.

Petite révolution chez Tesla. En effet, le constructeur automobile a finalement décidé d'utiliser la caméra située au dessus du rétroviseur des Model 3 et Model Y. Le but ? S'assurer que les conducteurs portent bel et bien leur attention sur la route lorsque l'Autopilot est activé. Jusqu'alors, les Tesla mesuraient l'attention du conducteur via des capteurs installés dans le volant.

Ces capteurs détectent seulement la résistance appliquée sur le volant. Une manière sommaire de vérifier si le conducteur a bien les mains sur le volant. Et si les capteurs n'enregistrent pas suffisamment d'informations, la voiture émet plusieurs avertissements sonores et visuels. Seulement et comme le rappellent nos confrères du site TheVerge, cela fait des années que les régulateurs et de nombreux experts en sécurité routière somment Tesla d'améliorer la surveillance du conducteur lorsque l'Autopilot est activé, notamment via l'utilisation d'une caméra.

À lire également : Un homme assis à l’arrière d’une Tesla sans conducteur a été arrêté par la police

Elon Musk reconnaît que l'Autopilot n'est pas encore prêt

Elon Musk avait toujours refusé, arguant que cette technologie était “inefficace”. Malgré tout, des constructeurs comme General Motors et Ford ont démontré l'inverse, avec leur propre système d'Eye tracking (suivi des yeux) via une caméra. Et finalement, la réalité a rattrapé le milliardaire. L'actualité récente a en effet été marquée par plusieurs accidents impliquant des Tesla et l'Autopilot.

Ainsi, deux personnes ont trouvé la mort en avril 2021 alors qu'ils étaient à bord de leur Model S avec l'Autopilot engagé. Le 21 mai, c'est au tour d'une autre Model S avec l'Autopilot activé de percuter une voiture de police, sans faire de victime heureusement. Après ces différentes affaires, Elon Musk s'est décidé à admettre qu'il avait exagéré les capacités réelles de l'Autopilot.

Voilà pourquoi le constructeur a choisi de faire machine arrière concernant l'utilisation de cette caméra installée dans l'habitacle. Comme l'a dévoilé le propriétaire d'une Tesla Model Y sur Twitter, Tesla commence à déployer cette fonctionnalité via une nouvelle mise à jour : “La caméra dans l'habitacle située au-dessus de votre rétroviseur peut désormais détecter et alerter l'inattention du conducteur lorsque le système Autopilot est activé. Les données de la caméra ne quittent pas la voiture elle-même, ce qui signifie que le système ne peut pas sauvegarder ou transmettre des informations, sauf si le partage de données est activé”, peut-on lire sur le patch note.

Source : The Verge