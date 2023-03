Volkswagen travaille sur l’ID.2 R, une voiture électrique plus performante que l’ID.2

En plus de son ID.2, Volkswagen songerait à lancer une ID.2 R présentant de meilleures performances. Un autre dérivé de l'ID.2 pourrait également voir le jour, orienté crossover.

La Volkswagen ID.2 sera une voiture électrique urbaine et compacte. Il s'agit d'un véhicule original, et non pas une version électrique d'un modèle thermique. L'ID.2 est attendue au deuxième semestre 2025 pour un prix qui débutera sous la barre des 25 000 euros. Et alors que nous sommes encore loin de la disponibilité de la voiture allemande, et que nous en savons finalement peu à ce jour sur ses caractéristiques exactes, le constructeur prévoirait déjà des déclinaisons.

Pour l'instant surnommée ID.2X par la publication britannique Autocar, ce véhicule serait doté de quatre roues motrices et de performances plus élevées. Dans l'esprit du fabricant, une telle voiture électrique prendrait la place de l'hypothétique Golf R électrique, que l'on attend depuis un certain temps, mais qui pourrait finalement ne jamais voir le jour, pas sous cette gamme en tout cas. D'ailleurs, cette déclinaison de l'ID.2 pourrait reprendre la nomenclature R de Volkswagen. Il y a quelques mois, nous entendions parler d'une Volkswagen ID.4 R, une Volkswagen ID.2 R pourrait ainsi également voir le jour. Le projet serait sur de bons rails, mais Volkswagen n'aurait pas donné son feu vert définif à la production.

Une ID.2 R et un crossover

L'ID.2 pourrait aussi disposer d'une version crossover. Les voitures d'entrée de gamme et compactes de ce type sont populaires en Europe, et Volkswagen veut être présent sur ce créneau. Cet ID.2 crossover devrait grandement reposer sur le concept ID. LIFE présenté en 2021. À l'époque, la marque annonçait un moteur électrique de 231 chevaux, 0 à 100 km/h en 6,9 secondes, une batterie de 57 kWh et une autonomie de 400 km en cycle WLTP.

Récemment, Volkswagen a indiqué avoir enclenché le développement de ses propres moteurs et batteries électriques. Ce faisant, le constructeur espère réduire ses coûts de production et améliorer les performances et l'autonomie de ses véhicules. Nous ne savons pour l'heure pas si l'ID.2 et ses déclinaisons en bénéficieront.

Source : Autocar