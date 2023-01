Renault R5 électrique : un prix sous les 25 000 €, mais une autonomie plus faible

Lors de la présentation de sa nouvelle stratégie Renaulution, la marque au losange a levé le voile sur une toute nouvelle R5 électrique. Pour espérer convaincre et séduire un maximum d'acheteurs en amont de son lancement prévu en 2024, le constructeur a fait une promesse : afficher un prix inférieur à 25 000 €. Seulement, pour tenir cet engagement, il faudra faire des concessions.

Souvenez-vous, en décembre 2021, le nouveau PDG de Renault Luca de Meo a dévoilé la nouvelle stratégie de la marque au losange. Baptisé “Renaulution”, ce plan stratégique en trois phases a notamment pour objectif de faire de Renault le leader français de la voiture électrique, avec le lancement d'au moins sept modèles d'ici 2025.

Pour ce faire, le constructeur d'ailleurs créé un pôle de production 100% électrique dans le nord de la France. En effet, le Renault Group Electricity, composé des sites industriels de Douai, Maubeuge et de Ruitz, deviendra l'épicentre de la production des voitures électriques de l'entreprise. A l'occasion de cette annonce, le successeur de Jean-Dominique Senard a levé la voile sur la R5 Prototype.

Avec ce modèle, dont le lancement est prévu pour l'instant en début d'année 2024, Renault veut évidemment donner une seconde jeunesse à cette voiture culte tout en proposant une réinterprétation moderne. Cette approche est d'ailleurs visible “dans les finitions et les matériaux choisis, qui s'inspirent de l'univers de l'électronique, du mobilier et du sport”, expliquait l'équipe de Gilles Vidal en charge du design.

La promesse des 25 000 € compliquée à tenir

Concernant le volet technique, il était annoncé que cette R5 E-Tech allait profiter d'une batterie de 52 kWh, soit celle que l'on retrouve déjà sur la Renault Zoé et qui offre environ 400 km d'autonomie. Mais la promesse numéro un se situait surtout au niveau du prix estimé : sous la barre des 25 000 €.

Seulement et comme le signalent nos confrères d'Automobile Magazine, il faudra forcément faire des concessions, notamment sur la batterie (qui compose 40% du prix total d'une voiture électrique), pour tenir cette engagement tarifaire. Selon leurs informations, les équipes techniques de Renault ont envisagé durant un temps, grâce à l'aide de Nissan, d'inclure une batterie au lithium-phosphate de fer (LFP), nettement moins chère que les batteries traditionnelles au nickel-manganèse-cobalt (NMC).

Toutefois, ces batteries LFP affichent une autonomie moindre, avec une perte de 30 % environ. Pour garantir les 400 km d'autonomie, Renault aurait pu alors opter pour une batterie LFP plus imposante. Mais ici encore, il y a un problème. La R5 reste une citadine compacte, sous les 4 mètres de longueur. Sachant cela, difficile d'intégrer une batterie LFP offrant l'autonomie attendue sans revoir de fond en comble le design de la voiture.

Vers un modèle d'entrée de gamme avec une autonomie réduite

Finalement, cette fausse bonne idée n'a pas été retenue. D'autant plus que l'installation d'une batterie plus lourde impose de renforcer les suspensions et les freins de la R5 électrique… Ce qui aboutit forcément à une augmentation du prix. C'est en tout cas ce qu'a déclaré Gilles le Borgne, chef de l'ingénierie pour le groupe Renault, à Automobile Magazine.

Face à cette impasse, Renault s'est donc fait une raison et a décidé de se tourner une fois encore vers les batteries NMC. Néanmoins, la question du prix demeure : comment Renault peut-il proposer la R5 à 25 000 € en y intégrant la même batterie que celle utilisée sur la Zoé (vendu elle à 35 000 €) ? Impossible selon Automobile Magazine. Pour le média, Renault va devoir proposer plusieurs versions de la R5, avec un modèle d'entrée de gamme dotée d'une batterie de 22 kWh, comme sur la Twingo électrique, pour rester sous la barre des 25 000 €. Seulement, cette version souffrira fatalement d'une autonomie amputée, à savoir jusqu'à 270 km en cycle urbain WLTP et 190 km en cycle WLTP.