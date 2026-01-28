Voitures thermiques, viande, croisières… cette ville interdit les pubs pour les produits polluants

Les pubs pour les produits polluants vont disparaître des rues d’Amsterdam. Voitures thermiques, viande et croisières sont désormais visées. La capitale néerlandaise franchit un cap inédit dans sa lutte contre le dérèglement climatique.

Le marché automobile européen est en pleine mutation. En décembre 2025, les voitures électriques ont dépassé pour la première fois leurs homologues à essence. Cette bascule symbolique s’inscrit dans une tendance plus large. Les motorisations thermiques reculent, tandis que l’électrique progresse, aussi bien dans le neuf que sur le marché de l’occasion. En France, les ventes de modèles électriques d’occasion ont bondi de plus de 30 % en un an. Dans ce contexte de transition, certaines villes entendent aller encore plus loin.

À Amsterdam, la municipalité a décidé de ne plus seulement accompagner le changement. Elle veut le provoquer. Le conseil municipal vient d’approuver l’interdiction de toutes les publicités extérieures pour les produits les plus polluants. Voitures à essence ou diesel, croisières, vols aériens, viande… tous sont désormais exclus de l’espace public. Cette décision marque une étape inédite dans la politique climatique d’une capitale européenne.

Amsterdam interdit la publicité pour les produits fossiles et la viande dans tout l’espace public

La ville d’Amsterdam a voté l’interdiction de la publicité extérieure pour plusieurs produits polluants, dont les voitures thermiques, les croisières, les voyages en avion et la viande. D’après le NL Times, la mesure a été adoptée le 23 janvier 2026. Elle sera intégrée au règlement municipal (APV) et devrait entrer en vigueur à partir du 1er mai. Mais cette date pourrait être repoussée. L’adjointe au maire en charge des transports, Melanie van der Horst, appelle à une période de transition. Elle évoque notamment les contrats publicitaires en cours, qui compliquent une application immédiate. Concrètement, l’interdiction s’appliquera à tous les supports extérieurs visibles dans l’espace public, comme les panneaux, les abribus, les écrans et les affiches dans les rues.

Au-delà de son application concrète, cette décision envoie un signal politique fort. Amsterdam devient la première capitale au monde à interdire aussi la publicité pour la viande dans l’espace public. L’objectif est de faire évoluer les modes de consommation en réduisant l’influence des produits les plus polluants. La mesure suscite déjà des critiques. Certaines entreprises et associations d’annonceurs envisagent des recours juridiques. Malgré cela, la municipalité assume pleinement son choix. Pour ses promoteurs, cette interdiction doit réorienter l’espace public au service de la transition climatique.