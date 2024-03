Android Auto va vous interdire d’utiliser certaines applications si vous êtes en train de conduire

Dans sa dernière mise à jour, Android Auto inclut une petite fonctionnalité de sécurité qui vise à empêcher de lancer certaines applications durant un trajet. Concrètement ces applications vont désormais afficher un « P » pour indiquer au conducteur qu’elle ne fonctionne que lorsque la voiture est à l’arrêt. Ne comptez plus regarder un film sur l’autoroute.

Cela fait des années qu’on le martèle : utiliser son smartphone au volant est extrêmement dangereux. Android Auto et autre système d’infotainment sont venus déplacer ce problème du téléphone au tableau de bord, sans vraiment le régler. Certes, il est plus simple de configurer un trajet sur son GPS et lancer sa playlist Spotify, mais l’attention du conducteur reste tournée vers un écran et non sur la route.

Aussi, Google a décidé de prendre le taureau par les cornes en interdisant carrément l’utilisation de certaines applications durant la conduite. Jusqu’à maintenant, ces applications sélectionnées se contentaient d’afficher un message d’erreur, les rendant impossibles à utiliser. La dernière mise à jour simplifie ce système pour le faire gagner en clarté, et ce, à l’aide d’une simple icône « P ».

Android Auto va mieux indiquer les applications interdites durant la conduite

Sans surprise, les applications désormais interdites durant la conduite sont celles qui nécessitent une attention continue de la part de ses utilisateurs, comme les applications de streaming, lecteurs vidéo et autres jeux vidéo. Ces dernières sont avant tout présentes pour occuper le conducteur durant la recharge de son véhicule, ou les passagers durant les longs trajets. Inutile de préciser qu’on déconseille de lancer un film lorsque vous êtes au volant.

Ces applications afficheront donc un « P » pour indiquer au conducteur qu’il faudra d’abord se garer et se mettre à l’arrêt pour pouvoir les lancer. Ce n’est d’ailleurs pas la seule nouveauté qui incite les conducteurs à se passer de leur écran. Android Auto v11.4 introduit également le résumé des messages par IA. On rappelle que seuls les messages de moins de 40 mots seront retranscrits tel quel, les autres seront paraphrasés par Android Auto.

Source : SmartDroid