Tesla : la conduite entièrement autonome arrive bientôt chez nous, l’Europe donne son feu vert

Des années après leur lancement, l’Europe vient enfin d’autoriser les voitures à utiliser des systèmes d’aide à la conduite avancés sur nos routes, qui leur permettent de devenir presque autonomes.

Le Full Self-Driving (FSD) Beta de Tesla, le système avancé d'aide à la conduite qui permet aux véhicules Tesla de naviguer dans des scénarios de circulation complexes, se rapproche d'un lancement en Europe, grâce à une récente mise à jour de la réglementation par la Commission économique des Nations unies pour l'Europe (CEE-ONU). La CEE-ONU a enfin adopté mercredi un nouveau règlement qui approuve les véhicules équipés de systèmes d'aide à la conduite (DCAS), ce qui permet à des systèmes comme le FSD Beta de fonctionner sur les routes européennes.

Le nouveau règlement, adopté lors de la 192e session de la CEE-ONU à Genève, établit un cadre normalisé pour les systèmes qui prennent en charge une combinaison de fonctions d'assistance au contrôle de la conduite, telles que le freinage, l'accélération et le dépassement, et pas seulement le contrôle de la vitesse. Le règlement définit également les exigences de performance et de sécurité pour ces systèmes, ainsi que les procédures d'essai et d'homologation.

Le FSD n’est pas encore complètement autorisé en Europe

Alors quand pouvons-nous donc nous attendre à ce que Tesla lance la version bêta de la FSD en Europe ? Selon la CEE-ONU, Tesla devra “soumettre un aperçu de la conception des systèmes aux autorités d'homologation”, de sorte que le calendrier exact dépendra de la rapidité avec laquelle Tesla pourra rassembler les informations requises et du temps qu'il faudra aux régulateurs pour les approuver.

Toutefois, selon Teslascope, le lancement pourrait avoir lieu dès le mois d'octobre dans certains pays européens. Une fois le système lancé, Tesla devra surveiller les performances de la FSD Beta et fournir des mises à jour aux autorités de réglementation au moins une fois par an.

Notons que le nouveau règlement ne couvre toutefois pas l'automatisation complète de la conduite et exige toujours que le conducteur reste engagé et responsable du véhicule à tout moment, conformément aux capacités de la FSD Beta de Tesla. Pour éviter que le conducteur ne se fie trop à ces systèmes, le règlement stipule que les Driver Control Assistance Systems doivent être conçus de manière à garantir que le conducteur reste engagé dans la tâche de conduite. Les mains du conducteur doivent rester sur le volant et le système doit surveiller l'engagement visuel du conducteur avec la route, en déclenchant des alarmes après 5 secondes lorsqu'il détecte que ce n'est plus le cas.