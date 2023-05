Voitures électriques : la France atteint enfin le cap des 100 000 bornes de recharge

La France vient enfin de franchir le cap symbolique et crucial des 100 000 bornes de recharge. Pour rappel, le gouvernement s'était engagé à atteindre cet objectif avant l'été 2023.

En juin 2020, Emmanuel Macron avait pris un engagement ambitieux concernant l'offre de recharge française : atteindre les 100 000 bornes sur le territoire d'ici la fin 2021.

Finalement, il aura fallu attendre 16 mois de plus pour remplir cette objectif fixé par le gouvernement. En effet, d'après l'Association nationale pour le développement de la mobilité électrique (Avere), ce cap devrait être franchi entre le 2 et 5 mai 2023.

La France va enfin atteindre le cap des 100 000 bornes

Une bonne nouvelle pour le gouvernement, qui s'était engagé il y a quelques mois à atteindre ce seuil avant la fin de l'été 2023. Pour Clément Molizon, délégué général de l'Avere France, il s'agit d'une étape crucial dans le développement de la mobilité électrique dans l'Hexagone. Il ajoute par ailleurs qu'il serait “une erreur de croire que la France est en retard sur le sujet”.

Pour cause, notre pays est numéro 2 de la recharge en Europe, si l'on en croit la dernière étude publiée par le site spécialisée Power2 Drive. La France se trouve donc juste derrière les Pays-Bas, qui compte pour l'heure 115 000 points de recharge.

Un déploiement nettement accéléré

Clément Molizon veut surtout mettre en lumière la vitesse de déploiement du réseau. De 4 000 bornes par an avant la pandémie de Covid-19, nous sommes passés désormais à 4 000 installations mensuelles. Vous en conviendrez, la cadence s'est nettement accélérée.

Selon le délégué général, deux facteurs expliquent ce coup de boost dans le développement du réseau de recharge français :

la multiplication des offres de voitures électriques des constructeurs dès 2020

l'instauration de certaines réglementations importantes comme l'interdiction dès 2035 de la vente des voitures thermiques en Europe

Un parc réparti de manière satisfaisante

Concernant la répartition du parc, Clément Molizon le décrit comme satisfaisant. En effet, nous sommes pour l'instant sur 80 % de bornes de recharge normales (inférieures à 7,4 kW et entre 7,4 et 22 kW de puissance), 10 % de bornes rapides DC (entre 50 et 150 kW de puissance) et 10 % de bornes ultra rapides (plus de 150 kW de puissance).

Le cadre de l'association salue notamment les efforts importants effectués sur les aires d'autoroutes. D'ici l'été, 90 % d'entres elles seront équipées de points de charge rapides et ultra rapides. Les 100 % seront atteints à la rentrée scolaire 2023.

Attention toutefois, il reste encore de nombreux axes d'améliorations selon l'Avere France, à commencer par la fiabilité du réseau. En effet, sur ces 100 000 bornes, le taux de disponibilité est de 86 % d'après les données de l'association. Ce n'est pas suffisant selon Clément Molizon.

Source : 20 minutes