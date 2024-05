Bornes de recharge : la fiabilité des installations en France devient inquiétante

L'Avere France vient de publier son dernier baromètre mensuel de mai 2024 sur les infrastructures de recharge ouvertes au public. Si le nombre de bornes continue d'augmenter, leur fiabilité reste inquiétante. Pour cause, pas moins des 25 % des bornes de recharge rapide étaient indisponibles le mois dernier.

Depuis 2021, l'Avere France, en partenariat avec le ministère de la Transition écologique, publie chaque mois son baromètre des infrastructures de recharge ouvertes au public. Ces rapports, produits par l'expert en électromobilité Gireve, permettent d'obtenir des indicateurs “robustes et transparents” sur les usages des utilisateurs et sur la situation du parc français.

Grâce à ces documents, nous pouvons surtout faire le point sur le nombre total de points de recharge disponibles dans l'Hexagone, sur la répartition des bornes selon leur puissance ou encore sur le taux de disponibilité. Concernant le premier point, la France poursuit sur sa bonne lancée. Après avoir atteint le cap symbolique des 100 000 bornes avant l'été 2023, on comptait au 30 avril 2024 129 525 bornes opérationnelles dans notre pays.

Toujours plus de bornes en France

Depuis le début de l'année, 2 510 nouvelles stations ont ouverts, soit 11 516 points de recharge supplémentaires ouverts au public. On doit cette belle dynamique aux multiples installations sur les parkings des commerces. Pour cause, en un an, nous sommes passés de 39 116 bornes à 55 304 devant les Carrefour, Auchan, Leclerc ou encore les McDonald's et les Lidl. “Le rythme actuel des déploiements est compatible avec cette trajectoire”, assure le délégué général de l'Avere-France, qui fait référence ici à l'objectif français d'atteindre les 400 000 bornes en activité d'ici 2030.

Autre bon point, le nombre de bornes de recharge rapide a continué de grimper en un an. Ainsi, la part de bornes de plus de 50 kWh est passée de 11 % à 14 %. Le nombre de bornes DC de plus 150 kWh a considérablement grimpé également pour approcher les 11 000 en 2024, contre environ 6500 l'an dernier.

Un taux de disponibilité inquiétant, surtout sur les bornes rapides

Là où le bât blesse en revanche, c'est sur la fiabilité des infrastructures. En mars 2024, nous évoquions déjà dans nos colonnes cette problématique, à savoir celui du taux moyen décevant de disponibilité des infrastructures. Comme le rappelle l'Avere France, un point de recharge est considéré comme disponible “si n'est ni en maintenance, ni hors-service”.

Il est inquiétant de constater que les progrès se font toujours attendre sur ce point. Pour cause, en avril 2024, 74 % seulement des bornes de plus 150 kWh installées en France étaient opérationnelles. Par extension, cela veut dire que les 26 % restants étaient indisponibles ! La situation n'est guère mieux concernant les bornes en courant continu de moins de 150 kWh, avec un taux de disponibilité moyen de 75 %. On assiste d'ailleurs à une dégradation de la situation si l'on compare avec les données enregistrées en avril 2023. Effectivement, les bornes DC de moins de 150 kWh affichaient alors 84 % de taux moyen de disponibilité, et 77 % pour celles de plus de 150 kWh.

Comment expliquer cette dégradation de la fiabilité des bornes ?

Mais comment expliquer cette détérioration ? Comme l'expliquait Nathan Dubois-Sora, directeur du développement international de Dream Energy dans les colonnes de Caradisiac, les opérateurs ne sont forcément les seuls responsables : “les acteurs du bon fonctionnement des bornes de recharge sont multiples et leur coordination reste complexe dans l'absolu. Il peut arriver que des travaux réalisés par des entreprises tierces dans le voisinage de ces bornes perturbent l'activité de recharge. J'ai l'exemple de travaux menés par une grosse société dans une zone où était implantée l'une de nos stations de charge, où les bornes étaient désactivées temporairement en raison de ces activités”.

Selon ses dires, il est impératif que les opérateurs mettent en place également des équipes de maintenances efficaces et réactives. Les gestionnaires de réseaux devraient également sensibiliser les utilisateurs à un usage responsable des infrastructures de recharge. En effet, il arrive parfois que la méconnaissance des usagers, notamment sur leurs propres véhicules, provoquent certains problèmes lors de la recharge. “On a par exemple des appels de clients qui ne parviennent pas à débrancher leur voiture. Dans ces cas-là, le problème vient du véhicule en question et des procédures nécessaires pour déverrouiller la prise mais pas de la borne en elle-même”, explique-t-il. &