Tesla : selon Elon Musk, vous allez être impressionné par la nouvelle version de la conduite autonome

Elon Musk annonce une amélioration impressionnante pour la prochaine version du logiciel de conduite autonome “Supervised Full Self-Driving” (FSD) de Tesla, promettant une réduction drastique des interventions humaines. Si ses affirmations se vérifient, cela pourrait représenter un tournant important pour ce système de conduite.

La version 12.3 du logiciel Full Self-Driving (FSD) de Tesla avait marqué un progrès notable dans le domaine des véhicules autonomes. Cette mise à jour a introduit des améliorations dans la réduction des interventions du conducteur, grâce à des ajustements dans le traitement des données de conduite et la réactivité du système. Cependant, malgré ces avancées, la version présentait encore des défauts, notamment dans des situations de conduite complexe où l'intervention humaine restait fréquemment nécessaire, ce qui limitait son utilité dans le monde réel.

En réponse à ces problèmes, Elon Musk a annoncé la version 12.4, prévue en version bêta très prochainement. Cette mise à jour devrait apporter une “amélioration de 5 à 10 fois plus de kilomètres par intervention” par rapport à la version précédente. Cela signifie que le système pourrait potentiellement conduire de 5 à 10 fois plus longtemps sans nécessiter d'intervention humaine.

La FSD 12.4 pas encore lancée que Tesla parle déjà de la 12.5

La promesse de la version 12.4 suggère donc un avenir où les véhicules Tesla pourraient offrir une conduite presque totalement autonome en réduisant considérablement la nécessité pour les conducteurs d'intervenir. Ce bond en avant est attribué à une refonte complète des réseaux neuronaux, maintenant optimisés de bout en bout. Il viennent aussi de l'amélioration de la capacité de calcul pour l'entraînement de ces réseaux qui permettent une meilleure gestion des situations de conduite variées et imprévues.

De plus, la version 12.5, attendue pour la fin juin, introduira une architecture logicielle unifiée qui va éliminer les distinctions entre la conduite sur autoroute et en ville pour une gestion plus cohérente. Cette mise à jour comprendra également des améliorations telles que des optimisations du traitement des images et des capteurs, ce qui devrait renforcer la capacité du système à interpréter avec précision les environnements complexes. Le vrai défi pour Tesla sera de s'assurer que ces avancées technologiques se traduisent par une adoption et une satisfaction accrues parmi les utilisateurs.