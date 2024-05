Huawei s’attaque à son tour au Model Y de Tesla avec un nouveau SUV électrique

Issu de la collaboration entre un constructeur automobile, un grand fabricant de batteries et Huawei, l’Avatr 07, vient d'être dévoilé. Positionné pour rivaliser directement avec le Tesla Model Y, ce SUV promet de solides performances à un prix inférieur.

Les constructeurs automobiles chinois continuent de marquer le marché des véhicules électriques avec des innovations constantes et des propositions avec des prix compétitifs. Après des initiatives remarquées comme celle de BYD, qui a lancé une berline de luxe pour concurrencer la Tesla Model S Plaid, et Xiaomi, qui vise à rivaliser avec Model 3 avec sa Su7, un nouveau joueur fait son entrée. L'Avatr 07, un SUV développé par trois entreprises dont Huawei, s'attaque désormais à la Model Y.

L'Avatr 07 est le fruit de la collaboration entre Changan, un grand constructeur automobile chinoise, CATL, le plus grand fabricant de batteries au monde, et enfin, Huawei, pour l'électronique. Ce SUV innovant est initialement proposé avec un prolongateur d'autonomie, une solution hybride qui combine un moteur électrique avec un petit moteur à combustion utilisé pour générer de l'électricité et prolonger l'autonomie du véhicule. Cette configuration permet une transition plus douce vers l'électrique, en offrant une solution rassurante pour les conducteurs préoccupés par l'autonomie tout en conservant les avantages environnementaux d'un véhicule électrique.

Huawei présente l’Avatr 07, un SUV équipé d'un prolongateur d'autonomie

Sur le plan esthétique, l'Avatr 07 reste fidèle à la ligne stylistique de la marque. Elle possède des feux de position à LED et des optiques intégrés qui lui confèrent une allure moderne et élégante. En outre, il est équipé d'un capteur LiDAR sur le toit, fourni par Huawei. Cette technologie de détection qui utilise la lumière laser pour mesurer les distances et cartographier avec précision l'environnement autour du véhicule. Il est très utile pour les systèmes avancés d'aide à la conduite et la conduite autonome, car il permet au véhicule de détecter et de naviguer avec une grande précision.

Concernant les performances, le modèle pourrait offrir jusqu'à 578 chevaux grâce à ses deux moteurs électriques. Côté autonomie, il est impressionnant, il pourrait atteindre environ 700 kilomètres en cycle européen WLTP. Proposé en Chine pour un prix variant entre 32 000 et 44 000 euros, l'Avatr 07 se positionne comme une option compétitive dans le segment des SUV électriques, surtout comparé au Tesla Model Y.

Pour mettre les choses en perspective, le prix du Model Y en Chine commence à environ 33 500 euros pour la version de base à propulsion arrière, et atteint environ 46 800 euros pour la variante Performance. L'Avatr 07, avec ses caractéristiques et ses technologies avancées, offre donc une alternative attrayante à des coûts potentiellement inférieurs. Son arrivée sur le marché chinois est prévue pour le troisième trimestre de 2024, avec des perspectives de disponibilité mondiale à suivre.

Source : carnewschina