Voiture électrique : vous n’aurez pas besoin de remplacer ce pneu avant très longtemps

Goodyear a présenté la gamme de pneus ElectricDrive 2 lors du CES 2024. Ils allient durabilité et performance sont conçus spécifiquement pour les véhicules électriques.

Au CES de 2023, Goodyear avait marqué les esprits avec la présentation d'un pneu composé à 90% de matériaux recyclables. Il était conçu pour répondre aux problématiques écologiques actuelles. La marque avait mis en avant sa durabilité. Cette avancée a été saluée comme une étape significative vers des solutions de mobilité plus respectueuses de l'environnement.

Mais lors de la transition vers les voitures électriques, c'est bien l'usure prématurée des pneumatiques qui pose souvent des questions aux nouveaux acheteurs. Ces véhicules sont plus lourds en raison de leurs batteries et sont caractérisés par un couple élevé. Malheurseusement, ils tendent à user les pneus plus rapidement que les modèles thermiques. Cette problématique a conduit des fabricants comme Continental à explorer des solutions telles que des pneus connectés. Dans ce contexte, Goodyear a développé un nouveau modèle qui vise à répondre spécifiquement aux besoins des VE en termes de longévité et de performances.

Ce pneu est conçu pour durer plus longtemps sur les voitures électriques

Lors du CES 2024, Goodyear a présenté les pneus ElectricDrive 2. En termes de durabilité, ils se distinguent par l'emploi de matériaux durables et écologiques. Plus de 50% du poids des pneus est composé de matériaux renouvelables ou recyclés. Ceux-ci incluent du caoutchouc naturel, de l'huile de soja et des cendres de balles de riz. Une source riche en silice qui contribue à la robustesse du pneu. Cette composition permet non seulement de réduire l'impact environnemental, mais aussi de prolonger la durée de vie du pneu. Sur des VE, ils offrent jusqu'à environ 96 500 kilomètres garantis par la marque dans leur version initiale. Comparativement, un modèle standard doit être remplacé après 48 000 à 64 000 kilomètres.

Les pneus ElectricDrive 2 intègrent la technologie SoundComfort de la marque. Cette innovation consiste en l'usage d'une mousse spéciale à l'intérieur du pneu pour atténuer les bruits de roulement. Cette fonctionnalité est essentielle pour les véhicules électriques, qui, étant naturellement plus silencieux, rendent les bruits de roulement plus perceptibles. De plus, leur bande de roulement asymétrique est spécifiquement conçue pour améliorer l'adhérence et la réactivité sur sols humides et secs. En outre, une attention particulière a été portée à la réduction de la résistance au roulement, un facteur clé pour maximiser l'autonomie des véhicules électriques. Cela est réalisé grâce à des améliorations dans la conception des flancs et l'utilisation de matériaux innovants qui réduisent le frottement global. À noter que cette nouvelle gamme de pneus sera disponible en 17 tailles différentes à partir de mai 2024 aux États-Unis, et potentiellement suivi d'une expansion en Europe.

Source : Goodyear