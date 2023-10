Voitures électriques : cette étude assure que les pneus s’usent plus rapidement que sur les modèles thermiques

Epyx, société britannique spécialisée dans la gestion de flottes automobiles, vient de publier une nouvelle étude comparative centrée sur la durabilité des pneus. De ce qu'il en ressort, les pneumatiques installés sur des voitures électriques durent en moyenne moins longtemps que sur des modèles thermiques (essence ou diesel).

On le sait depuis quelques années maintenant, la pollution issue des pneumatiques et des freins de nos voitures deviendra aussi importante que celle émise par les gaz d'échappements. Ce sera le cas dès 2035 d'après un rapport de l'OCDE. Depuis la publication de cette étude, plusieurs organismes se sont penchés sur les émissions de particules fines hors gaz d'échappement.

C'est notamment le cas de l'ADEME, qui a partagé en avril 2022 un rapport qui a fait grand bruit et qui mettait notamment en exergue la quantité importante de particules fines émise par les pneumatiques des voitures électriques. La faute notamment à la masse généralement supérieure des VE par rapport à leur équivalent thermique et qui induit l'installation de pneus plus larges (ce qui augmente par extension les émissions pneus/chaussée).

En ce mardi 17 octobre 2023, la société Epyx, gestionnaire britannique de flottes automobiles avec plusieurs millions de véhicules à son actif, vient de dévoiler les résultats de sa dernière étude. L'entreprise s'est penchée sur l'usure moyenne des pneumatiques sur les voitures électriques, hybrides et thermiques chez les professionnels.

Les pneus sur les voitures électrique s'usent plus rapidement

D'après de nouvelles données issues de sa plateforme 1Link Service Network, les pneus montés sur des VE durent en moyenne 10 219 km de moins que ceux installés sur des voitures essence ou diesel. Plus précisément, le premier changement de pneus pour les VE s'effectue en moyenne à 28 944 km et 551 jours d'utilisation.

Concernant les hybrides, un remplacement est nécessaire après environ 40 000 km et 585 jours. Quant aux modèles thermiques diesel et essence, il faudra changer les pneus une première fois après environ 39 000 km parcourus et 670 jours d'utilisation. A travers cette étude, le gestionnaire de flottes automobiles s'attarde aussi sur le coût des pneumatiques.

Un coût d'installation plus important

Ainsi, il s'avère que les pneus montés sur des modèles wattés sont généralement plus larges (18,59 pouces en moyenne). De fait, le coût de l'installation est plus élevé : 240 € en moyenne. Sur des modèles diesel ou essence, cette somme descend à 150 € pour des pneus entre 17 et 18 pouces. Bien entendu, il faut rappeler que cette étude porte avant toute chose sur des véhicules électriques exploités au sein de plusieurs flottes européennes (ce qui implique donc une conduite et un kilométrage différent d'un particulier).

En d'autres termes, difficile de savoir si la réciproque est la même sur les voitures électriques utilisées par les particuliers. “Il y a actuellement des arguments contradictoires dans le secteur des flottes, certains estimant que le poids des véhicules électriques et les pneus qui leur sont spécifiés entraîneront inévitablement une usure plus rapide, tandis que d'autres disent que la situation est similaire à celle des voitures à essence et diesel”, explique Tim Meadows, directeur commercial d'Epyx.

Source : Epyx