Votre voiture électrique ne sera plus jamais à court de batterie grâce à ce petit (mais très cher) accessoire

Le constructeur Anker vient de dévoiler une centrale électrique portable capable de recharger une voiture électrique n’importe où. En plus d’être particulièrement compacte et facile à transporter, la Solix F3800 est en effet assez puissante pour vous éviter la panne d’autonomie au bord de la route. En revanche, il faut avoir les moyens de se l’offrir.

Depuis quelque temps, il ne se passe pas une semaine sans que l’on entende parler d’une innovation révolutionnaire dans le monde des batteries pour voitures électriques. Plus puissantes, plus généreuse, plus rapides à recharger… Le secteur semble avoir un très bel avenir devant lui, tandis que la vie des automobilistes n’aura de cesse de devenir plus simple. À condition d’avoir une station de recharge à proximité.

En effet, toutes ces innovations ne règlent pas le problème universel pour toutes les voitures, qu’elles soient thermiques ou électriques : la panne de carburant (ou d’autonomie) au beau milieu de la route. Or, le fabricant Anker vient justement de proposer une solution à ce problème épineux : une centrale électrique portative. Autrement dit, une batterie externe, mais pour une voiture électrique — voire pour votre maison en cas de besoin.

Cette batterie externe pour voiture est très pratique, mais coûte un bras

La Solix F3800 embarque ainsi une capacité de 3,84 kWh, pouvant atteindre les 26,9 kWh si l’on y ajoute ses six extensions disponibles séparément. Qui plus est, il est possible d’y raccorder une seconde centrale, pouvant amener le tout à une capacité totale de 53,9 kWh, via un courant alternatif de 12 000 W. Largement de quoi alimenter votre voiture électrique donc, d’autant que la batterie est pensée pour être déplacée facilement.

En effet, celle-ci peut se déplacer de la même manière qu’une valise et est suffisamment compacte pour être rangée dans le coffre de sa voiture. La Solix F3800 est si puissante qu’elle est capable d’alimenter un foyer moyen en électricité pendant plusieurs jours, à condition de restreindre légèrement sa consommation. Le seul véritable défaut de ce petit bijou n’est autre que son prix. Comptez 3999 dollars (3 652 euros) tout de même pour vous l’offrir. À ce prix, le remorquage sera certainement moins cher…