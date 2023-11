Les ventes de voitures neuves sont en plein boum en France, contrairement au reste du monde

Alors que les ventes mondiales de voitures neuves se portent mal, le secteur automobile français se porte au mieux. Les immatriculations de véhicules neufs ont progressé pour le quatorzième mois d'affilée.

Il se murmure que le secteur automobile traverse une mauvaise passe. La demande mondiale de véhicules est en baisse, même pour le leader mondial des ventes de voitures électrique, Tesla. Cette tendance ne semble pas affecter le consommateur français, le marché automobile local ayant continué de croître en octobre 2023, avec 152 383 unités écoulées, une hausse de 22 % des immatriculations de voitures particulières neuves, selon un communiqué d'AAA DATA.

Ce quatorzième mois de croissance consécutif dans l’Hexagone est largement porté par les ventes de voitures électriques, qui représentent désormais 53 % du marché. Le marché de l’occasion n’est pas en reste, puisque d’après l’institut, les ventes de seconde main, toutes motorisations confondues, ont crû de 8 %. Le leasing aux particuliers continue d’être le mode d’acquisition préféré des Français. 58 % d’entre eux ont fait appel à une location longue durée ou avec option d’achat au moment d’acheter une nouvelle voiture.

Les ventes de voitures neuves se portent au mieux dans l’Hexagone

Si la disparition des voitures thermiques en Europe est annoncée pour 2035, ce sont les véhicules hybrides qui ont pour le moment les faveurs des Français. Toujours d’après AAA DATA, « ils représentent 36 % du marché, avec des immatriculations qui ont progressé de 38 % à 55 414 unités. Parmi ces dernières, on compte 16 % d’hybrides non rechargeables, 10 % d’hybrides rechargeables et 10 % de microhybrides ».

Les analystes notent que les marques chinoises commencent à se faire une petite place sur le marché français, grâce notamment aux voitures électriques. « MG est déjà dans le top 20 des marques à 2 589 unités », tandis que le numéro en Chine, BYD et sa Dolphin, n’a écoulé que 72 modèles. Les fabricants de l’Empire du Milieu commencent à devenir une option envisageable pour les clients français, mais comme le souligne AAA DATA, leur situation reste encore incertaine en raison des évolutions à venir, en termes de réglementation, de financement et d’aides à l’achat ».