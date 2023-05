Lidl ouvre sa boutique en ligne pour concurrencer Amazon

Lidl va officialiser le lancement d'un site de vente en ligne accessible aux clients français.

Selon Lebensmittel Zeitung, Lidl, l’enseigne de distribution allemande fondée en 1930 connue pour ses tarifs agressifs a confirmé au journal allemand Lebensmittel Zeitung qu’elle compte lancer un site de vente en ligne dédié aux clients français. Ce n’est pas une première pour le hard-discounter teuton, puisqu’il propose déjà ce service en Belgique et en Pologne.

Les Français, en plus de pouvoir faire leurs courses en ligne, pourront donc se faire livrer leur commande à domicile. Une application devrait accompagner le lancement du site pour inciter les clients à passer encore plus vite à l’achat. Les internautes les plus désabusés noteront qu'il est plus que temps que Lidl embraie le pas aux enseignes concurrentes. Cela dit, comme le précise Michel Biero, le directeur exécutif des achats, l’entreprise va se concentrer sur des produits non alimentaires.

Lidl va ouvrir un site de vente en ligne pour les articles non alimentaires

Les supermarchés allemands sont en effet très appréciés pour leurs outils de bricolage et de jardinage, leurs appareils électroménagers ou encore leurs objets décoratifs à bas prix. Une sélection de produits qui permettra largement aux dirigeants de tâter le terrain dans l’Hexagone et voir la suite à donner à cette initiative de grande ampleur. Si la compagnie a annoncé qu’elle officialisera les modalités de ce nouveau service le 23 mai prochain, les clients les plus assidus de l’enseigne (et les plus pressés) auront remarqué que le service de commande en ligne est d’ores et déjà ouvert.

Lidl pourra-t-il faire concurrence à Amazon dans le domaine du commerce en ligne ? Rien n’est moins sûr, tant le géant de Seattle domine de la tête et des épaules ce secteur. L’enseigne allemande peut compter sur le fait qu’Amazon a mauvaise réputation en France, ce qui se traduit par des ventes décevantes, malgré les dizaines de milliers d’emplois créés dans l’Hexagone. L’opportunité de voler des parts de marché au mastodonte est donc bien réelle.

Source : Lebensmittel Zeitung