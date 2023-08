Voiture autonome : attention, elles ne sont pas encore sûres pour General Motors

Conduire sans les mains est déjà une réalité, mais pour General Motors, le système nécessite quand même que le conducteur reste vigilant lors des trajets où la voiture se charge seule des manœuvres.

Et hop, sans les mains ! Il y a quelques années, on vous aurait pris pour un fou de dire ça pendant un trajet en voiture. Aujourd'hui, les voitures autonomes sont une réalité. Démocratisés par Tesla avec son système Autopilot, les véhicules qui se conduisent tout seuls ont des avantages. Ils soulagent les conducteurs pendant les trajets, et leur donneraient même envie de conduire plus souvent. Le problème, c'est qu'on a tendance à vite se reposer dessus, ce qui entraîne fatalement des accidents.

Pour General Motors, il n'y a pas de débat à avoir. Le constructeur automobile propose lui-même un système d'aide à la conduite permettant de lâcher le volant, Super Cruise. Ce qui ne l'empêche pas de lancer une campagne d'informations pour expliquer ce qu'il peut faire et ne pas faire. “Vous êtes toujours le conducteur de la voiture. Et c'est pourquoi nous ne faisons pas référence à ces systèmes comme autonomes”, affirme Andrew Farah, directeur exécutif des systèmes avancés d'aide à la conduite chez General Motors.

Les voitures autonomes ne dispensent pas le conducteur d'être très vigilant

Il distingue clairement ces systèmes du mode Autopilot de Tesla, sauf que la différence est ténue. Les deux gèrent le volant, l’accélération, le freinage, le changement de voies… C'est justement ça qui est dangereux. Malgré de multiples avertissements et rappels, le conducteur se relâche et quand vient le moment de reprendre le contrôle, son temps de réaction est plus lent qu'à l'accoutumée. Pourtant, même Tesla prévient que son système de conduite 100 % autonome n'est pas réellement 100 % autonome et qu'il faut garder les mains sur le volant au cas où.

General Motors reste donc très prudent quand il communique sur son système Super Cruise. Pour le moment, il n'est utilisable que sur autoroutes, bien que la prochaine génération, Ultra Cruise, le rendra disponible en ville. Une démocratisation qui ne doit pas faire oublier que, quel que soit le constructeur, la plupart des systèmes avancés d'aides à la conduite restent moins fiables qu'un conducteur humain.

