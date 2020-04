Tesla : la conduite autonome en ville débarque sur l’Autopilot

Tesla introduit la conduite autonome en ville via une nouvelle mise à jour de son Autopilot. Désormais, les Tesla équipées du FSD, la conduite entièrement autonome, sont capables de circuler en milieu urbain sans difficulté. Une vidéo diffusée sur Twitter montre les capacités impressionnantes de cette nouvelle fonctionnalité.

Après avoir intégré la détection et l’arrêt automatique du véhicule au feu rouge, Tesla continue d’améliorer son Autopilot via une nouvelle mise à jour. Désormais, tous les véhicules Tesla dotés de l’option FSD (pour Full Self Driving), la conduite entièrement autonome, peuvent circuler en milieu urbain sans difficulté.

Un utilisateur a publié une vidéo sur Twitter dans laquelle on peut voir un aperçu des capacités de cette nouvelle fonctionnalités. Effectivement, le véhicule s’arrête au feu rouge automatiquement et maintient les distances de sécurité. Il accélère en cas de besoin pour doubler les véhicules les plus lents, change de voie si nécessaire, et prendre seul la bretelle pour sortir de l’autoroute jusqu’à arriver à la station-service.

Starting today Teslas in the US can automatically stop for traffic lights and stop signs.🚦🛑

Just say where you want to go. Your Tesla will drive you through city streets, across highways interchanges, go around slow cars, and exit all on its own.

You just monitor. @elonmusk pic.twitter.com/ryRKiReZqc

— Third Row Tesla Podcast (@thirdrowtesla) April 24, 2020