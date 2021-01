Tesla Model 3 : il parcourt 576 km avec l’Autopilot et filme son trajet

Grâce à l'Autopilot, il est tout à fait possible de parcourir plus de 500 km à bord d'une Model 3 sans toucher une seule fois au volant. Ce conducteur l'a prouvé en filmant entièrement son trajet qui relie Los Angeles à San Jose. Il n'a dû reprendre les commandes qu'à une seule occasion pour recharger la batterie de sa Tesla.

C'est un joli coup de pub pour Tesla et son système de conduite 100% autonome, disponible en bêta depuis octobre dernier. Certains ne se sont pas fait prier pour tester la fonctionnalité et constater par eux-mêmes les possibilités qu'elle offre. C'est notamment le cas du Youtubeur Whole Mars Catalog, qui a voulu savoir si l'Autopilot serait capable de l'emmener de Los Angeles à San Jose en sécurité. Et la réponse est oui.

Au cours des 576km et 6 heures de trajet, entièrement filmé et posté sur chaîne YouTube, on constate que le conducteur n'a eu à reprendre le contrôle qu'une seule fois. La raison : il devait recharger sa batterie. Le reste du temps, ses mains ne touchent le volant que pour indiquer qu'il est toujours présent et prêt à réagir en cas de besoin, et ce que la voiture traverse des villes ou roule sur l'autoroute.

À lire également : Tesla Autopilot – il s’endort au volant et se retrouve devant les tribunaux pour conduite dangereuse

L'Autopilot de Tesla s'améliore à chaque trajet

L’option Conduite Entièrement Autonome, qui coûte tout de même 10 000 dollars et 7500 euros en France, semble ainsi fonctionner à la (quasi) perfection. Une bonne nouvelle pour ceux qui prévoient de souscrire à l'abonnement proposé par Tesla en 2021. Toutefois, le Youtubeur précise dans sa vidéo qu'il a dû effectuer plusieurs trajets depuis le lancement de la bêta pour arriver à ce niveau de qualité, et que le système s'améliore à chaque utilisation.

Il admet également que ce dernier souffre encore de quelques dysfonctionnements. La Model 3 commet en effet des erreurs minimes au cours de trajet, qui n'ont néanmoins pas nécessité que le pilote intervienne. Rien d'alarmant donc, d'autant que l'on sait l’Autopilot capable de sauver un conducteur après un crash. On vous encourage à constater par vous-même les performances impressionnantes du système dans la vidéo ci-dessous.