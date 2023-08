L’autonomie de la Tesla Model Y remise en cause, la voiture électrique est bien trop frileuse

L'association Consumer Reports a décidé de comparer l'autonomie annoncée de quatre voitures électriques populaires en fonction des conditions météorologiques. L'occasion de constater à quel point la température, mais aussi d'autres facteurs, impactent significativement l'autonomie.

On le sait, l'autonomie des voitures électriques peut être sévèrement diminuée par les conditions météorologiques, notamment les basses températures. L'association Consumer Reports a justement décidé de constater l'impact réel sur l'autonomie des VE.

L'idée ? Prendre quatre voitures électriques populaires, à savoir la Tesla Model Y Long Range, la Ford Mustang Mach-E, la Hyundai Ioniq 5 et la Volkswagen ID.4 Pro S, et comparer les autonomies annoncées par les constructeurs avec celles obtenues à différentes périodes de l'année.

Constater l'impact de la météo sur l'autonomie réelle

Pour ce faire, chaque voiture a été testée de la même manière (à savoir une vitesse moyenne de 112 km/h sur autoroute lors d'un aller-retour de 228 km), par les mêmes conducteurs, en caravane, à trois périodes différentes de l'année : en hiver, au printemps et durant l'été.

En outre et pour s'assurer d'obtenir les résultats les plus honnêtes possibles, les véhicules ont été chargés intégralement durant la nuit avant le trajet, tandis que la fonction de freinage régénératif a été réglée sur la valeur la plus basse.

Le froid réduit sans surprise l'autonomie

Sans surprise, Consumer Reports a constaté que le froid hivernal réduisait l'autonomie de 25% à une vitesse constante de 112 km/h. Et si les choses s'améliorent avec des températures plus clémentes, contre toute attente, les meilleurs résultats ont été enregistrés en plein mois d'août avec un mercure avoisinant les 29 ° C (et ce malgré l'utilisation de la climatisation).

Au cas par cas, il s'avère que la Tesla Model Y a systématiquement affiché une autonomie moindre que celle promise par le constructeur, à savoir 524 km en cycle EPA. Ainsi, avec une température extérieure de -8° C, les ingénieurs ont relevé une autonomie totale de 299 km.

A titre de comparaison, la Mustang Mach-E, dont l'autonomie officielle est de 434 km, a obtenu un résultat de 302 km par temps froid. Quant à la Ioniq 5, les experts ont enregistré une autonomie de 294 km en période hivernal, ce qui contraste avec les 412 km promis par le constructeur en cycle EPA. La situation reste similaire avec l'ID. 4 Pro S avec une autonomie de 273 km par temps froid (contre 386 km en cycle EPA).

Une autonomie nettement plus élevée en été… dans certains cas

Là où cela devient intéressant, c'est que par temps doux (environ 18° C), l'autonomie des quatre voitures a grimpé entre 80 et 100 km. Malgré tout, les chiffres obtenus n'ont jamais approché l'autonomie promise par les quatre constructeurs en cycle EPA.

Par temps chaud en revanche (29° C), le même test a révélé que l'autonomie EPA a été atteinte, voire dépassée dans le cas de l'ID. 4 et de la Mustang Mach-E (respectivement 442 km et 412 km pour des estimations fixées à 434 km et 386 km). A contrario, c'est plutôt la soupe à la grimace pour la Tesla Model Y Long Range.

En effet, le SUV de Tesla n'a jamais atteint l'autonomie promise de 524 km en cycle EPA dans toutes les situations : 299 km par temps froid, 405 km par temps doux et et 440 km par temps chaud. Pour conclure, il faut surtout retenir de cette batterie de tests que les autonomies déclarées par les constructeurs ne sont que des indications et non des valeurs absolues.

Par ailleurs, il convient d'indiquer que cette étude a été réalisée en se basant sur le cycle EPA, la norme en vigueur aux Etats-Unis. Or, cette valeur s'appuie sur un mélange de conduite en ville et sur autoroute. Comme ces essais ont été réalisés sur autoroute uniquement, il fallait s'attendre à ce que ces véhicules affichent une autonomie inférieure à leur valeur nominale (ne pouvant pas profiter du freinage régénératif pour gagner quelques kilomètres).

Source : Consumer Reports