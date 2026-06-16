Sora-Q : le Transformer conçu avec le fabricant des jouets qui a exploré la Lune

L'Agence d'exploration aérospatiale japonaise dévoile que sa mission SLIM initiée en 2023 est un succès. Un petit robot capable de changer de forme y a pris part et sa réussite ouvre la voie à de nouvelles perspectives.

Vous connaissez les Transformers ? Ces robots géants à la forme humanoïde capables de devenir un camion, une moto, un hélicoptère ou autre véhicule datent du début des années 80. Hasbro s’inspire alors de deux gammes de jouets japonais appelées Microman et Diaclone, de l'entreprise Takara Tomy. Les droits de la licence sont d'ailleurs encore détenus par les deux marques. Et bien figurez-vous que ces machines existent. Mieux : elles sont allées sur la Lune.

En décembre 2023, l'Agence d'exploration aérospatiale japonaise (JAXA) lance la mission SLIM (Smart Lander for Investigating Moon). L'appareil passe quelques semaines en orbite puis atterrit sans encombre sur le satellite de la Terre. Il déploie alors, entre autres, une petite boule de la taille d'une balle de tennis appelée Sora-Q. Du japonais “sora” (ciel) et “kyū” (sphère, qui se prononce comme la lettre “q” en anglais). Il a été conçu en partenariat avec Takara Tomy, dont l'expertise sur les jouets Transformers s'est révélée précieuse.

De la sphère à la mini-astromobile autonome sur la Lune

La particularité de Sora-Q, c'est que le robot peut passer d'une forme sphérique à cylindrique, utilisant ses deux hémisphères en guise de roues. Une caméra pivote alors pour dévoiler son objectif, tandis qu'une queue métallique se déploie en guise de stabilisateur. Vous pouvez voir la forme finale de Sora-Q sur la photo servant d'illustration principale à cet article. Autonome, le robot se sert de sa caméra pour éviter les obstacles lors de ses déplacements.

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Sora-Q a rempli sa mission avec succès, transmettant des images à la Terre. Il s'agit avant tout d'une preuve de concept, vu sa durée de vie pour le moment limitée à 120 ou 130 minutes dans le meilleur des cas. Reste que les résultats sont encourageants : “Bien que les capacités d'un petit rover pris isolément soient intrinsèquement limitées, les résultats mettent en évidence le potentiel de telles plateformes […] en tant qu'explorateurs autonomes, capables d'accéder à des environnements hors de portée d'un vaisseau spatial principal de grande taille“, résume D. Hirano.

Source : Robotics