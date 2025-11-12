Oubliez tout ce que vous pensiez savoir sur les Pléiades : le secret du plus célèbre amas d’étoiles vient d’être dévoilé et il bouleverse notre vision de l’Univers

Des scientifiques viennent de montrer que le célèbre amas d’étoiles des Pléiades pourrait être 20 fois plus grand que ce que l’on croyait jusque-là. Cette découverte inattendue bouleverse notre compréhension de l’Univers, tout en apportant un éclairage inédit sur la formation stellaire et galactique.

L’Univers regorge d'innombrables curiosités qui se dévoilent peu à peu au gré des avancées scientifiques. Ces secrets que parviennent à percer les scientifiques font certes avancer les recherches, mais plutôt que de lever le voile sur ces mystères vieux de plusieurs années, ils viennent bien souvent le renforcer en bouleversant le savoir établi.

C’est notamment le cas de cette trouvaille inattendue qui concerne l’un des corps astronomiques les plus renommés : l’amas d’étoiles des Pléiades – surnommé les « Sept Sœurs ». C’est dans cette dénomination que réside le cœur de la révélation : les Pléiades comptent près de 20 fois plus de compagnons stellaires que ce que l’on pensait.

Le célèbre amas d’étoiles des Pléiades est 20 fois plus grand que ce qu’on pensait

Cette découverte a été réalisée alors qu’une équipe de scientifiques de l’UNC-Chapel Hill cherchait à mesurer la vitesse de rotation des étoiles connues grâce aux données du satellite de la NASA TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite) et du satellite de suivi stellaire de l’Agence spatiale européenne Gaia, selon nos confrères de Space.com.

L’objectif initial était de cartographier les étoiles et ainsi révéler leurs liens familiaux cachés et leurs lieux de naissance, puisque leur vitesse de rotation peut permettre de déterminer leur âge – les étoiles âgées tournant plus lentement que celles plus jeunes.

Cette étude a permis d’identifier des groupes stellaires que les méthodes traditionnelles n’étaient pas parvenues à détecter puisqu’ils étaient trop dispersés. Elle montre que de nombreux amas considérés comme indépendants pourraient en réalité appartenir à des familles stellaires bien plus étendues et aux structures complexes.

Cette étude, récemment publiée dans The Astrophysical Journal, a plusieurs implications majeures. Culturelles d’abord, puisque les Pléiades, ce corps astronomique extrêmement connu, a été mentionné à travers l’histoire comme les « Sept Sœurs », alors qu’il s’agit en réalité de milliers d’étoiles dispersées dans l’Univers. Cette découverte pourrait donc révolutionner la manière dont on le perçoit.

Surtout, grâce à la nouvelle approche mise en œuvre par les chercheurs, c’est une fenêtre sur l’architecture cachée de la Voie lactée qui s’ouvre à la recherche et on pourrait même retrouver la famille stellaire dont provient le Soleil. Appliquée à de futurs travaux, cette méthode pourrait apporter un éclairage nouveau sur la naissance des systèmes stellaires, mais aussi sur le processus de formation de notre galaxie.