Ce personnage est-il vraiment mort dans Daredevil Born Again ? Cet indice sème le trouble

Daredevil Born Again cache un indice majeur qui laisse entendre que la mort de ce personnage clé ne serait pas si définitive que ça. On vous explique tout. Attention, gare aux spoilers.

Comme vous le savez peut-être, le démon de Hell's Kitchen vient tout juste de faire son retour sur Disney+ avec la nouvelle série Daredevil Born Again. L'occasion pour les fans de retrouver à l'écran leur trio préféré composé de Matt Murdock, Foggy Nelson et Karen Page.

Seulement et si vous avez vu le premier épisode, vous savez très bien que ces retrouvailles touchantes virent rapidement au cauchemar. Alors que la bande passe une excellente soirée au Josy's Bar, Benjamin “Dex” Poindexter aka Bullseye débarque et fait un véritable carnage. Foggy est touché grièvement, et alors que Daredevil affronte son adversaire dans un combat incroyablement intense, Nelson succombe finalement à ses blessures sur le parvis de l'établissement.

Cet évènement traumatisant, aussi bien pour les spectateurs que pour Matt et Karen, pose les bases des enjeux de la série. Après la mort de son meilleur ami, Matt décide de raccrocher définitivement son costume de justicier pour se consacrer uniquement à sa carrière d'avocat. De son côté, on comprend que Karen a quitté New-York pour s'installer à San Francisco et tenter tant bien que mal de se reconstruire. Une tragédie qui les a malheureusement éloigné l'un de l'autre.

Foggy est-il vraiment mort dans Daredevil Born Again ?

Or et si l'on en croit la théorie de certains fans assidus, la mort de Foggy Nelson pourrait ne pas être si définitive que ça. D'après le compte Daredevil Updates sur X, le premier épisode cache un indice sur un éventuel retour de Foggy. Au tout début de l'épisode, lorsque le trio sort de leur cabinet, on remarque que le numéro du bâtiment est 468. Un nombre à priori tout ce qu'il y a de plus lambda, mais pas pour les amateurs du comics.

Pour cause, ce nombre correspond à un épisode bien spécifique de la BD intitulé “La vie secrète de Foggy Nelson“. Dans ce chapitre, on découvre ce qui est réellement arrivé à Foggy alors qu'il est déclaré mort à la suite d'une altercation avec un prévenu en prison. En réalité, l'avocat a été contraint de simuler son décès pour rejoindre le programme de protection des témoins du FBI et changer d'identité.

A lire également : Grâce à Daredevil Born Again, on sait enfin ce qui est arrivé à Spider-Man après No Way Home

The address for Nelson, Murdock and Page's law firm office in #DaredevilBornAgain is 468. This is an Easter Egg to Daredevil issue #468 called The Secret Life of Foggy Nelson, in which Foggy fakes his own death. 👀 pic.twitter.com/7NIhEMUfTx — Daredevil Updates (@DDevilUpdates) March 6, 2025

Faire revenir Foggy est-il vraiment une bonne idée ?

En sachant cela, on se dit que Marvel Studios avait forcément une idée derrière la tête en utilisant ces chiffres bien spécifiques. D'autant que c'est d'ores et déjà confirmé, Elden Henson (ndrl : l'interprète de Foggy) sera bel et bien présent au casting pour la saison 2 de Daredevil Born Again. Bien entendu, on pourrait simplement le revoir sous la forme de flashback (la série se déroule 6 ans après les évènements de la 3e saison sortie sur Netflix), mais qui sait, Marvel pourrait bien nous surprendre.

Une question reste toutefois en suspens : quel intérêt pour la Maison des Idées de faire revenir Foggy ? Mine de rien, sa mort est le point de départ de toute la série et elle est le déclencheur de tous les évènements à venir. Par conséquent, le faire revenir grâce à une pirouette scénaristique inspirée des comics reviendrait à réduire à néant toute la portée de sa disparition. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires !

Source : ComicBook