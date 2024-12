Daredevil : Born Again ne sera pas la suite directe de la série Netflix, préparez-vous à une grosse ellipse

Quelques mois avant sa sortie, on apprend que Daredevil : Born Again va faire un saut de le temps par rapport à la série Netflix. Les personnages auront tous vécu pas mal de choses en dehors de l'écran.

Après moult péripéties, le justicier non-voyant Daredevil va enfin revenir sur nos écrans. Daredevil : Born Again prend la suite des 3 saisons de la série diffusée sur Netflix à partir de 2015 et le moins que l'on puisse dire, c'est que ce n'était pas gagné d'avance. Après le visionnage du dernier épisode de 2018, les fans ont dû faire face à 4 ans de silence de la part des studios. Ce n'est qu'en 2022 que le retour du super-héros est confirmé sur Disney+.

Mais un an plus tard, c'est la douche froide : la série est jugée tellement mauvaise que Disney préfère recommencer à zéro. Il faut de nouveau patienter avant d'en entendre parler à nouveau. Depuis, on sait qu'elle débarquera chez nous le 4 mars 2025 et il est facile de trouver un trailer ou encore des photos de tournages. En terme de scénario, Daredevil : Born Again suivra les événements survenus dans la version Netflix. Enfin pas directement, au sens propre du terme.

Daredevil : Born Again va faire un saut dans le temps par rapport à la série Netflix

C'est l'acteur Wilson Bethel, incarnant le personnage de Bullseye, qui vend la mèche lors d'une interview : “La série ne reprend pas le lendemain [du dernier épisode sur Netflix]. Elle reprend cinq ans plus tard. […] Les personnages ont tous vécu cinq ans de vie, avec tous les rebondissements que vous vivez entre-temps. Donc, que ces histoires soient à l'écran ou non, il y a juste ce petit supplément de vie là-dedans […]”.

Peut-être pour coller avec les années qui séparent les séries Netflix et Disney+, ou simplement pour justifier certains changements sans avoir à les montrer, Daredevil : Born Again débutera donc après une ellipse importante. Plus que 3 mois à attendre pour connaître les implications de ce bond dans le temps et découvrir comment Matt Murdock, Wilson Fisk, le Punisher et consorts ont vécu ces 5 années.

Source : Collider