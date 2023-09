Voici l’Ark Zero, la voiture électrique sans permis la moins chère d’Europe

Ark, une start-up britannique, vient d'annoncer le lancement de la Zero, une voiturette électrique sans permis vendue à un prix particulièrement attractif : 5995 £, soit moins de 7 000 €.

Après le carton commercial de la Citroën AMI, on ne compte plus le nombre de voiturettes électriques sans permis qui ont débarqué sur ce marché porteur. Bien entendu, la marque aux chevrons a d'ores et déjà proposé plusieurs variantes de son quadricycle, comme l'AMI Tonic et l'AMI Buggy II. De son côté, Opel a répliqué avec la Rocks-e, suivi de Fiat avec la séduisante Fiat Topolino, pensée pour séduire les jeunes utilisateurs avec son look branché et élégant.

Maintenant, c'est au tour de la startup britannique ARK d'entrer dans la danse avec l'ARK Zero. Présentée en début d'année 2023, les livraisons de la voiturette électrique sans permis viennent tout juste de débuter au Royaume-Uni et en France. D'après la société londonienne, l'ARK Zero se positionne “comme la voiture électrique la plus abordable” en Europe, avec un prix fixé à 5 995 £, soit un peu moins de 7 000 €.

Depuis l'ouverture des ventes en juin 2023, ARK affirme avoir écoulé 200 exemplaires de son véhicule. Sur le site officiel de l'entreprise, l'ARK Zero se présente comme une voiturette ultra compacte, en témoignent ses dimensions : 2,5 m de longueur, 1,2 m de largeur et 1,6 m de hauteur pour un empattement de 1,7 m. En comparaison avec la Citroën AMI, l'ARK Zero est donc un peu plus courte, mais légèrement plus haute.

Du grand classique pour une voiture sans permis

Pour proposer un tarif aussi attractif et agressif, l'ARK Zero ne dispose pas de performances exceptionnelles et se destine avant tout aux citadins à la recherche d'une solution de mobilité douce. Ainsi, le petit véhicule à quatre roues affiche une autonomie de 80 kilomètres et une vitesse de pointe de 45 km/h grâce à un moteur électrique de 3 chevaux. Ce dernier est alimenté par une batterie lithium-ion de 80 Ah.

D'après les dires d'ARK, la carrosserie et le châssis forment une seule et même pièce intégralement composée d'aluminium. Cette construction monocoque améliore la résistance du véhicule et sa rigidité, pour plus de sécurité. La société a fait le choix de ce matériau pour sa légèreté (l'ARK Zero pèse seulement 489 kg), mais aussi pour offrir une meilleure absorption des chocs. Par ailleurs, l'aluminium permet d'éviter tout problème de corrosion.

Fatalement, il ne faut pas s'attendre à beaucoup d'espace dans l'ARK Zero. Le véhicule peut seulement accueillir deux personnes avec des sièges placés en tandem (un devant, un derrière). Côté équipements, l'ARK Zero dispose d'un toit ouvrant, d'une caméra de recul, de feux LED, d'un écran central d'infodivertissement LCD et d'une connectivité Bluetooth. Par ailleurs, les clients intéressés peuvent opter entre quatre coloris : rouge, noir, blanc et gris.