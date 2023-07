Fiat Topolino : la Citroën AMI à l’italienne qui va faire mal

En ce 4 juillet 2023, date qui marque le 50e anniversaire de la mythique Fiat 500, la marque italienne vient de présenter la Topolino. Cette nouvelle voiture électrique sans permis, qui repose sur la même plateforme que l'AMI, pourrait bien faire mal au quadricycle de Citroën avec son design qui fleure bon la dolce vita.

Après le carton conséquent de la Citroën AMI lors de son lancement en 2020, il fallait s'attendre à voir arriver sur le marché différentes versions de la voiturette sans permis. La marque aux chevrons a bien entendu sauté sur l'occasion pour décliner son quadricycle, avec l'AMI Tonic, un modèle haut de gamme stylisé ou encore l'AMI Buggy II, une version limitée plutôt géniale dans l'esprit d'une Méhari miniature.

Seulement, quand on appartient à un grande groupe comme Citroën, la maison-mère peut être tentée de partager la recette du succès avec ses autres marques. C'est exactement ce qu'a choisi de faire Stellantis. Grâce à une plateforme commune, Open a pu lancer la Rocks-e, une copie conforme et sans ambition de l'AMI.

En revanche, la proposition de Fiat pourrait bien faire du mal à la voiturette de Citroën. Avec la Topolino, le constructeur italien fait un pari simple, mais qui pourrait s'avérer payant : proposer une AMI avec un design branché et élégant, un style à l'italienne qui rappelle fortement celui de la Fiat 500 originale de 1936.

La Topolino, une AMI élégante à l'italienne

En effet, pour se démarquer de sa cousine, Fiat a eu l'intelligence d'appliquer quelques changements très visibles, sans être incroyablement coûteux :

des enjoliveurs uniques

ce coloris “Verde Vita” du plus bel effet

des panneaux de carrosserie avant et arrière spécifiques

Dans l'habitacle, on se rapproche néanmoins du design proposé par l'AMI, à l'exception faite de ce bandeau de tissu qui habille le bas du pare-brise. Un petit accessoire qui mine de rien prodigue une certaine élégance à l'intérieur de la Topolino, tout en faisant oublier ce vilain volant en plastique noir.

Déjà séduisante dans sa version fermée, la Topolino devient absolument craquante dans sa finition Dolcevita. Cette version décapotable dispose d'un toit en toile enroulable, tandis que les portes sont supprimées au profit de simples cordes, à l'image de la Fiat 500 Jolly Spiaggina de 1958. Histoire d'accentuer davantage “son caractère méditerranéen, il est possible d'ajouter une douchette à l'arrière. Pratique pour se rincer après une belle journée à la plage.

Enfin, les acheteurs pourront également se procurer cinq accessoires optionnels, à savoir :

un sac de voyage

un ventilateur USB

une enceinte Bluetooth

une gourde isotherme pour les boissons chaudes ou froides

deux housses de siège qui se transforment en serviettes de plage

Concernant la partie technique, aucune surprise de ce côté en revanche. La Topolino partage la même plateforme et la même motorisation avec la Citroën AMI : une batterie de 5,5 kWh pour une vitesse maximale de 45 km/h et une autonomie maximale de 75 km (0 à 100 % en 4 heures de charge).

Venons-en à la question du prix. Pour l'heure, Fiat reste mystérieux sur le sujet. On sait juste qu'il sera possible de l'acquérir via “un loyer mensuel adapté aux besoins et aux moyens du public cible”, à savoir les jeunes actifs et les adolescents.