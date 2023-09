Volkswagen : des centaines d’emplois menacés, la demande de véhicules électriques est en baisse

Face à la chute des demandes pour les véhicules électriques de la marque, Volkswagen est en discussion pour possiblement couper dans les effectifs de sa plus grande usine d'Europe. Environ 300 salariés sont concernés.

La célèbre marque de voitures allemandes Volkswagen n'est pas passée à côté de la montée en puissance des véhicules électriques. En 2018, le constructeur annonce qu'il va investir 1,2 milliards d'euros pour transformer son usine de Zwickau en Allemagne. Volkswagen veut la consacrer à la fabrication de voitures électriques et en 26 mois, elle devient son plus grand site de production en Europe.

C'est là notamment que sont assemblées les ID.3, ID.4, ID.5… Sans compter les autres modèles comme l'Audi Q4 e-tron par exemple. L'usine a une capacité de production de 300 000 véhicules par an et emploie environ 10 700 personnes. Une partie d'entre elles est aujourd'hui menacée. Wolkswagen a du mal à vendre assez de voitures électriques pour faire face à la concurrence, Tesla en tête, et la demande pour ses modèles diminue.

Wolkswagen pourrait se séparer de 300 employés suite à la baisse de demandes de ses véhicules électriques

Selon une source, les commandes des entreprises, qui représentent 70 % des ventes de véhicules produits à Zwickau, ont chuté récemment. En cause : la fin d'une subvention fédérale pour l'achat de voitures électriques de société. Le constructeur allemand pourrait donc rapidement couper dans les effectifs de son site. D'après les dernières informations disponibles, il ne s'agirait pas de licenciement à proprement parler. Sur les 2000 contrats à durée déterminée, 300 arrivent à leur terme fin octobre. Ces derniers ne seraient pas renouvelés.

Les déboires de Wolkswagen surviennent juste au moment où l'Europe ouvre une enquête sur les subventions accordées aux véhicules fabriqués en Chine. Ce sont eux que la marque allemande n'arrive pas à concurrencer efficacement. Même si la procédure aboutie à un rééquilibrage du marché, ce sera trop tard pour empêcher le constructeur de revoir ses effectifs à la baisse. Une décision finale devrait être annoncée aux employés d'ici la fin de la semaine.

Source : Automotive News