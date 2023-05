Citroën AMI : la version Buggy fait son retour avec des équipements exclusifs

Après un lancement en quantité ultra limitée en 2022, Citroën vient de confirmer le retour de la version Buggy de l'AMI dans une toute nouvelle édition. Proposée à 1 000 exemplaires seulement, cette série spéciale dispose d'améliorations exclusives. Et forcément, le prix augmente avec ce modèle.

Avec le lancement de la Citroën AMI en 2020, la marque aux chevrons s'est rapidement taillée la part du lion sur le segment des voiturettes électriques sans permis. En avril 2022, le constructeur annonçait d'ores et déjà avoir vendu plus de 20 000 exemplaires. Une belle performance qui l'a conduit à décliner l'AMI en différentes versions.

On pense notamment à la Citroën AMI Tonic, un modèle haut de gamme stylisé et bardé d'options uniques. En 2022, l'entreprise française a également lancé une série “tout-terrain” de la petite voiture sans permis. Cette version Buggy, disponible en quantité ultra limitée (50 exemplaires), s'est vendue à vitesse grand V.

Citroën confirme le retour de l'AMI Buggy

Fort de ce succès, Citroën vient d'annoncer ce mercredi 24 mai 2023 le retour de l'AMI Buggy. “Citroën “My AMI Buggy II” est toujours aussi intrépide et sympathique, sans portes ni toit, avec sa teinte de caisse Khaki ponctuée de jaune acidulé et sa panoplie d'éléments de décor qui lui donne son caractère unique d'aventurier”, écrit le constructeur.

Pour l'occasion, ce modèle profite de quelques retouches. Par exemple, même s'il faudra toujours composer avec l'absence de portières au profit de ces mini-portillons, cette AMI Buggy 2.0 embarquent des bâches plastifiées à fermeture éclair pour protéger les passagers des intempéries.

En outre, la capote se ferme dorénavant avec une glissière, tandis que le cadre de toit, plus long que sur l'ancienne version, fait office de pare-soleil. L'intérieur jouit aussi de quelques améliorations. Le combiné, toujours présent sur la gaine de colonne de direction, arbore une casquette en arc de cercle. De quoi lui donner un petit look rétro.

On retrouve également ce rangement (une sacoche à fermeture éclair), intégré directement au centre de volant, l'AMI n'ayant pas d'airbag pour rappel. Précisons qu'elle est maintenue par des sangles de sac à dos clipsables. En d'autres termes, on peut très bien décrocher la sacoche et s'en servir à l'extérieur.

Enfin, les utilisateurs pourront se trémousser sur le dernier son à la mode via une enceinte Bluetooth Ultimate Ears Boom fournie avec le véhicule. A ce sujet, l'enceinte dispose d'un emplacement dédié au niveau du tableau de bord. D'après Citroën, “My AMI Buggy II” sera disponible en France et dans 9 autres pays en quantité ultra limitée (1 000 exemplaires) dès le 20 juin 2023. Fatalement, le prix augmente par rapport à la précédente version : 10 490 € TTC contre 9 790 € TTC.