Citroen AMI : la nouvelle version Tonic débarque pour la rentrée

Citroën continue de surfer sur le succès de son AMI, sa voiture électrique sans permis. Après avoir dépassé les 20 000 exemplaires écoulés, la marque aux chevrons vient d'annoncer le lancement de l'Ami Tonic, une version haut de gamme stylisée et dotée d'options supplémentaires.

En février 2020, Citroën a surpris tout le monde en lançant l'AMI, une petite citadine électrique sans permis accessible à partir de 6900 € ou bien 19,99 €/mois à l'époque. Malgré des performances limitées, à savoir une vitesse maximale de 45 km/h et une autonomie de 70/75 km, la Citroën AMI a rapidement trouvé son public.

En avril 2022, la marque aux chevrons a annoncé avoir dépassé les 20 000 ventes. Des chiffres prometteurs qui d'ont d'ailleurs poussé le groupe Stellantis (la maison-mère de Citroën) à réfléchir à des équivalents de l'AMI chez les autres constructeurs du groupe. Les projets sont déjà lancés chez Opel avec l'Opel Rocks-e et chez Fiat avec la Topolino.

Citroën lance l'AMI Tonic, le haut de la gamme

De son côté, Citroën compte bien continuer à surfer sur le succès de sa mini citadine électrique. Ce 1er septembre 2022, l'entreprise française a confirmé le lancement d'une nouvelle version de sa voiture sans permis : My AMI Tonic.

Les principaux changements résident sur le design, l'AMI Tonic se parant de nouvelles couleurs kaki est jaune citron, pour un look plus jeune et plus dynamique. “L'équipe Citroën a voulu apporter un zeste de fraîcheur et de vitalité à cette nouvelle version. La combinaison entre blocs de couleurs jaune citron et blocs kaki, associée à des éléments techniques astucieux (flèches directionnelles, open) donne à My Ami Tonic un côté ludique pour qu'il devienne le jouet des grands de 14 ans et 77 ans”, résume Mathieu Wandon, responsable design graphique Citroën.

D'après les dires du constructeur, cette AMI Tonic est pensée pour occuper le haut de la gamme. Voilà pourquoi elle se dote d'éléments de personnalisation supplémentaires comme la pince pour smartphone, les trois bacs de rangements, les filets de porte, le filet central de séparation, le crochet de sac, les tapis de sol et le dongle Dat@mi permettant de connecter son smartphone avec son AMI.

Concernant l'extérieur, on retrouve des éléments déjà présents sur d'autres versions, comme les boucliers et les barres de toit, les enjoliveurs de roue ou encore le plastron noir sous le pare-brise. Selon Citroën, cette version Tonic de l'AMI est désormais disponible en France, soit à l'achat à partir de 8 990 € ou bien en location longue durée à partir de 34,99 € TTC.