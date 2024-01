Voici la nouvelle liste des appareils Samsung que vous pouvez réparer vous-même

Samsung étend son programme d'auto-réparation innovant, incluant désormais un plus grand nombre de modèles et de pièces. Cette initiative, qui permet aux utilisateurs de réparer eux-mêmes leurs appareils, couvre une gamme étendue de smartphones, tablettes et ordinateurs portables.

Apple a initié la tendance avec son programme de réparation autonome pour iPhone, rapidement suivi par Google offrant des pièces d'origine pour les smartphones Pixel. Ces initiatives ont marqué une évolution dans l'autonomie des consommateurs pour la réparation de leurs appareils.

Dans la foulée, Samsung a lancé son programme d'auto-réparation en France, permettant aux utilisateurs de réparer eux-mêmes leurs smartphones Galaxy et certains modèles d'ordinateurs portables. Le fabricant étend maintenant son programme d'auto-réparation pour inclure un plus large éventail de modèles et de pièces.

Samsung intègre de nouveaux appareil a son programme d’auto-réparation, voici la liste complète

Lancé initialement aux États-Unis et en Corée du Sud, le programme d'auto-réparation de Samsung s'est depuis étendu à plusieurs pays européens et a récemment ajouté de nouveaux marchés comme la Grèce, la Hongrie et le Portugal. Cette année le programme s'est enrichi de 14 nouveaux appareils, portant le nombre total à près de 50 modèles.

Auparavant, les options de réparation pour les smartphones et tablettes Galaxy se limitaient aux problèmes courants tels que les écrans fissurés, les batteries défectueuses et les ports de charge défaillants. Désormais, les utilisateurs peuvent également réparer des haut-parleurs, des tiroirs SIM, des touches latérales et des touches de volume.

Pour les ordinateurs Galaxy Book, il est possible de remplacer les haut-parleurs gauche ou droit, et même les ventilateurs. De plus, des gadgets de divertissement à domicile, comme certains téléviseurs 2023, moniteurs, barres de son et le projecteur Freestyle 2ème génération, sont également éligibles à l'auto-réparation. L’entreprise encourage également le recyclage responsable des anciennes pièces, en accord avec sa politique de durabilité.

Voici la liste des appareils inclus dans le programme d'auto-réparation de Samsung :

Smartphones :

Galaxy Z Fold5 Galaxy Z Flip5 Galaxy S23 Series (S23, S23+, S23 Ultra, S23 FE) Galaxy S22 Series (S22, S22+, S22 Ultra) Galaxy S21 Series (S21, S21+, S21 Ultra) Galaxy S20 Series (S20, S20+, S20 Ultra)

Tablettes :

Galaxy Tab S9 series (S9, S9+, S9 Ultra, S9 FE, S9 FE+) Galaxy Tab S7+ Ordinateurs Portables (PCs) : Galaxy Book2 Pro 15″ Galaxy Book2 Pro 360 15″ Galaxy Book2 Pro 360 5G 13.3” Galaxy Book Pro 15″ Galaxy Book Pro 360 15”

Téléviseurs (Modèles 2023) :

77″ Class OLED S90C TV 98” Class Samsung Neo QLED 8K QN990C TV 75” Class The Frame – Disney100 Edition 65″ Class The Frame – Disney100 Edition 55″ Class The Frame – Disney100 Edition 85” Class The Terrace Full Sun Samsung Neo QLED 4K LST9C

Projecteurs (Modèles 2023) :

Freestyle Gen 2 avec Gaming Hub

Moniteurs (Modèles 2023) :

27″ ViewFinity S9 5K Monitor 34″ ViewFinity S65UC Ultra-WQHD 100Hz AMD FreeSync™ HDR10 Curved Monitor 34″ ViewFinity S65VC Ultra-WQHD 100Hz AMD FreeSync™ HDR10 Curved Monitor 57″ Odyssey Neo G9 Dual 4K UHD Quantum Mini-LED 240Hz 1ms HDR 1000 Curved Gaming Monitor 27″ M80C Smart Monitor 4K UHD (white) 27″ M80C Smart Monitor 4K UHD (pink) 27″ M80C Smart Monitor 4K UHD (green) 27″ M70C Smart Monitor 4K UHD (white) 27” Odyssey G55C Gaming QHD LED Monitor

Barres de Son (Modèles 2023) :

HW-A445 2.1ch Sound bar with Dolby & DTS Audio (HW-A445) Ultra-slim 3.1.2ch. Wireless Dolby ATMOS Soundbar + Bezel w/ Q-Symphony (HW-S80CB) 5.1ch. Wireless Dolby ATMOS Soundbar w/ Q-Symphony (HW-S68CB) Sound Tower 210W Bi-directional High Power Audio w/ Built-in Battery (MX-ST5CB)

Source : Samsung