Samsung : réparer son smartphone soi-même, c’est désormais possible en France

Bonne nouvelle pour tous les propriétaires de smartphones et autres appareils Samsung, vous pouvez désormais faire vos réparations vous-même en France grâce à un tout nouveau programme d’autoréparation.

Il y a quelques mois, Apple lançait un programme vous permettant de réparer vous-même votre smartphone, avant que Google ne propose également cette initiative pour ses smartphones Pixel. C’est désormais au tour de Samsung d’offrir un programme similaire d’autoréparation pour ses appareils Galaxy.

Après avoir permis aux clients coréens d’acheter des pièces détachées officielles, Samsung étend désormais son programme d’autoréparation à plusieurs pays du continent européen, dont notamment la France, la Belgique, l’Allemagne, l’Italie, les Pays-Bas, la Pologne, l’Espagne, la Suède et le Royaume-Uni.

Le programme d’autoréparation de smartphones de Samsung arrive en France

Désormais, si votre appareil Samsung est cassé, vous avez la possibilité de le réparer vous-même en commandant une pièce officielle sur le site de Samsung. Plusieurs smartphones sont actuellement éligibles, les Galaxy S20, S21 et S22, mais on retrouve également quelques ordinateurs portables : les Galaxy Book Pro et Galaxy Book Pro 360.

Grâce à cette initiative, Samsung entend « prolonger le cycle de vie de ses appareils afin d'encourager les utilisateurs à profiter le plus longtemps possible des performances optimisées de leur appareil Galaxy », a déclaré TM Roh, président et directeur de Mobile eXperience Business chez Samsung Electronics. « Nous nous engageons à élargir l'accès à notre programme d'autoréparation dans le monde entier tout en améliorant la réparabilité de nos produits ».

Pour commander une pièce détachée, il vous suffit de vous rendre sur le site dédié de Samsung et rechercher votre appareil. Pour réparer l’écran de votre Galaxy S22 Ultra, il vous faudra par exemple débourser 314,40 euros. Samsung met à disposition des tutoriels vidéo ainsi que des manuels pour que vous puissiez réparer vous-même votre appareil.

Bien évidemment, si vous ne vous sentez pas capable d’entreprendre une autoréparation, Samsung propose toujours son programme de retour pour que des techniciens spécialisés prennent en charge votre appareil. Cependant, ce nouveau programme « Self Repair » devrait être bien accueilli par tous ceux qui souhaitent faire des économies sur la réparation de leur smartphone. Pour l’instant, on ne sait pas quand Samsung rendra disponible des pièces pour d’autres appareils, mais on s’attend à ce que les Galaxy S23 deviennent éligibles rapidement.