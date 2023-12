Vous avez explosé votre Galaxy Z Flip 5 ? Bonne nouvelle, Samsung propose maintenant des pièces détachées

Samsung vient d'ajouter des appareils supplémentaires dans son programme d'autoréparation. Pour la 1re fois, le constructeur sud-coréen propose en France et dans d'autres pays des pièces détachées pour ses derniers smartphones pliants, à savoir les Galaxy Z Flip 5 et Z Fold 5. Les Galaxy S23 devraient rejoindre la danse d'ici la fin décembre 2023 d'après Samsung.

Comme vous le savez peut-être, Samsung a lancé en juin 2023 son programme d'autoréparation, qui permet aux utilisateurs débrouillards d'acheter des pièces détachées pour réparer eux-mêmes leurs smartphones et tablettes. Ce service a été lancé à l'origine en 2022 aux Etats-Unis et en Corée du Sud, en partenariat notamment avec iFixit. Le site réputé pour son expertise sur la réparation proposait gratuitement sur son site des tutoriels pour donner une seconde vie à nos appareils Samsung.

Samsung propose pour la 1re fois des pièces détachées pour ses appareils pliants

Or, le leader mondial du marché des smartphones vient d'annoncer sur son site officiel une excellente nouvelle. En effet, l'entreprise vient d'ajouter des appareils supplémentaires dans son programme d'autoréparation. Pour la 1re fois, Samsung propose en France des pièces détachées pour ses derniers appareils pliants, à savoir les Galaxy Z Flip 5 et Z Fold 5. Par ailleurs, le constructeur affirme que d'autres produits seront ajoutés à la liste d'ici la fin décembre 2023, notamment la gamme complète des Galaxy S23, des Tab 9 Series et des Galaxy Book 2 Pro.

Via le programme d'autoréparation, les propriétaires de smartphones Galaxy sont en mesure d'acheter des pièces détachées pour remplacer l'écran, le verre de protection arrière, les ports de charge, les haut-parleurs, les boutons Power et de contrôle du volume. Quant aux utilisateurs de Galaxy Book, ils pourront se procurer des composants pour réparer les coques avant et arrière, l'écran, la batterie, le pavé tactile, les ventilateurs, le bouton d'alimentation avec lecteur d'empreinte digitale ou encore les haut-parleurs.

Liste des appareils présents dans le programme d'autoréparation

Voici à l'heure actuelle la liste des appareils pour lesquels Samsung propose des pièces détachées via son programme d'autoréparation :

Galaxy S20, S20+ et S20 Ultra

Galaxy S21, S21+ et S21 Ultra

Galaxy S22, S22+ et S22 Ultra

Galaxy S23, S23+ et S23 Ultra

Galaxy S23 FE

Galaxy Z Flip 5

Galaxy Z Fold 5

Galaxy AO5s

Galaxy Tab S9, S9+ et S9 Ultra

Galaxy Tab S9 FE et FE +

Galaxy Tab A9 et A9+

Galaxy Book Pro et Pro 360 (15 pouces)

Galaxy Book2 Pro et Pro 360 (15 pouces)

Rappelons au passage que la firme sud-coréenne n'est pas la seule à proposer un tel service. Quelques mois plus tôt, c'est Apple qui a ouvert le bal avec le Self Service Repair, un programme qui permet aux utilisateurs d'acheter des pièces détachées pour réparer leur iPhone ou leur iPad.