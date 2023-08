Voici la LG OLED M3, la première TV sans fil au monde… enfin presque

LG vient de lever sur son nouveau téléviseur OLED. Sobrement baptisée LG OLED M3, cette TV affiche une particularité d'après le constructeur : il est le premier modèle disponible sur le marché totalement sans fil. Seulement, ce n'est pas tout à fait le cas.

Pour espérer rester au sommet sur un marché aussi concurrentiel que celui des téléviseurs, LG essaie d'innover. Dans cette optique, la marque sud-coréenne vient de présenter ce jeudi 3 août 2023 la LG OLED M3, son tout dernier téléviseur OLED. D'ores et déjà disponible en Corée du Sud, cette nouvelle référence sera lancée en Amérique du Nord et en Europe dans le courant 2023.

D'après le constructeur, le M3 permettra à l'entreprise de “réaffirmer son leadership dans le segment des téléviseurs haut de gamme ultra-larges”. Pourquoi une telle assurance ? Le M3 OLED a une particularité qui pourrait effectivement lui valoir un certain succès auprès du public : il fonctionne entièrement sans câbles (à un détail près).

LG présente son premier téléviseur OLED sans fil

Pour transmettre les signaux vidéo et audio de vos différents appareils (console de jeux, box TV, lecteur Bluray, etc.), la LG M3 OLED s'appuie sur le boitier Zero Connect, une solution de transmission AV sans fil développée par LG. Selon les dires de la marque, cette technologie permet de profiter sans fil d'une image en 4K et d'un taux de rafraîchissement en 120 Hz, à condition que le boitier et l'écran ne soient pas espacés de plus de dix mètres. Elle ajoute que le boitier identifie le chemin de transmission optimal grâce à une antenne réglable.

La grande majorité des connectivités est pris en charge, que ce soit le HDMI 2.1 (essentiel avec les consoles de nouvelles génération comme la PS5 et la Xbox Series X), USB, RF, LAN et Bluetooth. “La technologie Zero Connect est capable de transmettre de grandes quantités de données à une vitesse jusqu'à trois fois supérieure à celle de la norme Wi-Fi 6E existante. De plus, elle prend même en charge les technologies Dolby Vision et Dolby Atmos”, écrit LG dans son communiqué de presse.

La 1re TV sans fil ? Pas vraiment

Si la date de sortie et le prix pour le marché français manquent encore à l'appel, LG fait savoir que le M3 OLED sera proposée en trois variantes : écran 77″, 83″ et 97″. Notez que si LG se targue de proposer le premier écran TV sans fil, ce n'est pas vraiment le cas. Tout d'abord, le LG M3 OLED embarque tout de même un fil, à savoir le câble d'alimentation.

Mais surtout, la startup californienne Displace a présenté lors du CES 2023 la Displace TV, la première télévision OLED sans fil. Dans son cas, la promesse est véritablement tenue puisque l'appareil fonctionne sur quatre batteries amovibles et rechargeables.