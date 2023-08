LG OLED M3 : la TV sans fil serait moins chère que prévu, sans être tout à fait abordable

Première TV sans fil au monde, enfin presque, l'OLED M3 de LG dévoile ses prix aux États-Unis. On s'attendait à plus, mais ça ne rend pas la gamme accessible à toutes les bourses pour autant.

En matière d'innovation, les télévisions nous ont plutôt habitués à une course à la définition la plus haute possible. Mais pour se démarquer, il faut bien trouver autre chose. LG l'a compris en dévoilant la LG OLED M3, la première télévision sans fil au monde. Enfin, presque sans fil, puisqu'elle conserve tout de même le câble d'alimentation. Autrement, le reste est vraiment sans fil : la transmission des signaux vidéo et audio à l'écran se fait via un appareil fourni, le boitier Zero Connect.

Si LG nous a déjà annoncé que les États-Unis et l'Europe profiteraient de ses nouveaux téléviseurs cette année, il restait une inconnue. Le prix. On s'attend forcément à ce qu'il soit élevé, surtout quand en Corée du Sud, où les OLED M3 sont déjà disponibles, le modèle 97 pouces (246 cm) vaut environ 35 000 $. Bonne nouvelle : selon nos confrères de Digital Trends, le même modèle ne coûterait “que” 30 000 $ aux États-Unis.

La LG OLED M3 coûterait 30 000 $ pour son modèle le plus cher, 5000 $ de moins qu'en Corée

Pour les versions plus petites, la facture serait nettement moins salée en revanche. Trois variations sont proposées au total, ce qui en résumé donnerait ceci :

LG OLED M3 97 pouces (246 cm) : 30 000 $

LG OLED M3 83 pouces (210 cm) : 8000 $

LG OLED M3 77 pouces (195 cm) : 5000 $

À moins de vouloir absolument la plus grande diagonale possible, on se tournera plutôt vers les deux premières déclinaisons de la TV sans fil, déjà de taille respectable. Le prix en Europe n'a pas encore été dévoilé, mais il devrait être assez proche des prix en dollars. Bien sûr, il s'agit là des tarifs dit “MSRP”, soit la base fournie par le constructeur pour les futurs vendeurs. Une fois en magasin, ils varieront à la baisse ou à la hausse. Rappelons à toutes fins utiles qu'une startup proposera bientôt sa Displace TV pouvant atteindre 110 pouces et réellement sans fil, grâce à ses batteries amovibles, pour 9000 $ au plus cher.