Sony présente sept nouvelles TV, dont les Bravia XR A95L et A80L à dalle OLED

Sony a officialisé ses nouveaux téléviseurs Bravia par voie de presse. Avec cette génération, la compagnie souhaite proposer une image ultra-réaliste, avec une meilleure immersion sonore, le tout dans des produits écoresponsables.

Parmi les sept références présentées par la marque japonaise, on s’intéressera tout particulièrement à la Bravia XR A80L qui, dans la catégorie des TV OLED accessibles, succède à la Bravia XR A83K que nous avions testée dans nos colonnes. Nous nous pencherons aussi sur la Bravia X95L à miniLED, et finalement sur la Bravia XR A95L, la crème de la crème de l’offre de Sony en matière d’expérience visuelle et multimédia.

La Sony Bravia XR A80L est une TV OLED qui s’appuie sur la technologie de sa glorieuse aînée, la Bravia XR A83K. C'est un très bon produit pour accéder à tous vos services de streaming, pour regarder des films, des séries ou du sport. La Bravia XR A80L est disponible en quatre diagonales : 55, 65, 77 et 83 pouces. Les bordures de l'écran sont entourées d'un cadre en métal sombre.

Ce modèle bénéficie des dernières technologies de pointe de Sony en matière d’affichage et de processing tels que le XR OLED Contrast Pro, ou encore la XR Clear Image qui, dans les termes de Sony « éclaircit et nettoie l’image pour enfin l’élever à la définition 4K ».

La Bravia XR A80L progresse au niveau de la luminosité et du contraste

Tout comme pour la Bravia A83K, la partie sonore est assurée par l’écran lui-même, grâce à la technologie Acoustic Surface Audio+. Comme aucune TV OLED ne pourra jamais restituer les basses fréquences aussi bien qu’une enceinte dédiée, la compagnie préconise de coupler la Bravia XR A80L à une barre de son sans-fil.

Les TV Bravia fonctionnent toutes sur Google TV et les principales plateformes de streaming sont préinstallées. En plus des Netflix, Disney+, MyCanal, YouTube, Molotov et autres Prime Video, on trouvera aussi Bravia Core, le service premium de Sony qui donne accès à plusieurs dizaines de films en 4K et IMax Enhanced.

La Bravia XR X95L est une TV à miniLED proposée en trois tailles : 65, 75 et 85 pouces

À taille égale, la Bravia XR X95L devrait être moins chère que la Bravia XR A95L. Certes, l’écart de prix entre les technologies OLED et miniLED tend à se réduire, mais il est toujours conséquent. La Bravia XR X95L propose donc une image de très bonne qualité, et selon Sony elle est particulièrement adaptée au visionnage d'événements sportifs.

La Bravia XR A95L est LA télévision ultra haut de gamme de Sony

La Bravia XR A95L succède à la Bravia XR A95K, et intègre donc une dalle QD-OLED, qui utilise des millions de minuscules « points quantiques », ce qui améliore le volume colorimétrique et la luminosité de l’écran. Une couche d’OLED bleues est utilisée pour le rétroéclairage. Il en résulte une image à la qualité excellente, adaptée au visionnage de films et au jeu vidéo. Sony l’affirme, c’est la meilleure télévision du catalogue.

En plus d’avoir préinstallé les classiques Netflix et autres plateformes de streaming, Sony offre un abonnement de deux ans au service Bravia Core à l’achat d’une Bravia A95L, tout comme pour la Bravia A80L et la Bravia X95L. Si ces trois modèles miniLED et OLED sont les plus marquants du cru 2023, Sony renouvelle tout de même son offre LCD avec quatre autres références : les Bravia X75L, X80L, X85L, et X90L. Ils sont disponibles dans des diagonales allant de 43 à 98 pouces.

Sony vous invite à réduire votre empreinte carbone à travers un menu spécial

En plus d'intégrer toujours moins de plastique vierge, les téléviseurs de la compagnie disposent désormais d'un nouvelle page de gestion de l'énergie appelée Eco-Dashboard. Cette dernière révèle une interface facile à comprendre, et à en croire la compagnie, son utilisation permet de consommer 32 % d'électricité en moins. De plus, un ensemble de fonctionnalités dédiées au jeu vidéo, tout particulièrement adaptées à la PS5, sont accessibles sur plusieurs modèles. La Bravia XR A95L jouit d'options exclusives dans ce domaine, telles que le Multi View (un genre de PiP) ou encore le Dolby Vision Gaming.

La Bravia A80L sera commercialisée courant avril 2023. La Bravia X95L sera disponible sur nos étals un mois plus tard, en mai 2023, tandis que la date de commercialisation de la très haut de gamme Bravia A95L reste encore assez floue, Sony annonçant juste une sortie prévue pour la deuxième partie de l’année.