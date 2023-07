La technologie d'écran microLED, nec plus ultra en terme de qualité d'affichage, coûte extrêmement cher. Si vous espériez une baisse de prix rapide pour vous procurer un modèle abordable, vous risquez d'être déçu.

Les écrans OLED, QLED ou LCD, ça vous parle forcément, ils équipent presque tous nos appareils, de la montre connectée à la TV, en passant par le smartphone. Et les écrans microLED alors ? C'est un peu plus confidentiel, alors que ça ne date pas d'hier. La technologie d'écrans microLED a été dévoilée en 2017 déjà. Techniquement, ils sont composés de milliers de LED microscopiques. Ce sont elles qui forment les pixels, chez qui on retrouve une LED rouge, une LED verte et une LED bleue.

Cette disposition assure une excellente colorimétrie, mais pas que. Un écran microLED est extrêmement lumineux, jusqu'à 10 fois plus que son équivalent OLED. Résultat, une qualité d'image parfaite même avec les rayons du soleil qui tapent sur l'écran. La technologie permet aussi des écrans plus fins et moins coûteux en énergie. Il reste un seul problème de taille : le prix. Fabriquer un écran microLED coûte très cher. L'an dernier, Samsung annonçait que ses TV microLED les moins chères démarreraient à 70 000 €.

Le prix des TV microLED devrait baisser dans 4 ans, sans devenir abordable

Tout espoir de voir un jour une TV microLED abordable n'est toutefois pas perdu, enfin presque. Le cabinet d'analyses Omdia affirme que dans 4 ans, le prix des écrans microLED de taille moyenne baissera de 25 % environ. Par taille moyenne, la firme entend entre 10,1 et 14,6 pouces. À titre d'exemple, une dalle microLED de 10,1 pouces coûte 5800 $ aujourd'hui. En 2027, elle coûtera 1277 $. La baisse est certes significative, mais elle ne concerne que des tailles réduites. De quoi équiper une tablette ou un ordinateur portable par exemple, pour un prix qui resterait tout de même élevé.

En appliquant la même formule aux téléviseurs, l'économie substantielle ne rend pas pour autant les modèles accessibles à toutes les bourses. Une TV microLED de Samsung à 70 000 $ verrait son prix descendre à “seulement” 52 500 $ dans 4 ans. Il va donc probablement falloir attendre après 2030 pour se procurer un écran dotée de cette technologie à un prix raisonnable.

Source : Business Korea